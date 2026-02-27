  1. Inicio
Cae El Bembas, presunto integrante de Los Soles, por extorsión

El presunto miembro de Los Soles es acusado de realizar cobros extorsivos al sector transporte. Autoridades le incautaron efectivo y una motocicleta

Fotografía de alias El Bembas, miembro de la estructura criminal Los Soles.

 Foto: Cortesía de DIPAMPCO
Tegucigalpa, Honduras

Un hombre conocido con el alias El Bembas, identificado como presunto miembro de la banda criminal Los Soles, fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras ser señalado de realizar cobros extorsivos en distintos puntos del transporte urbano de la capital, donde generaba una grave amenaza para el sector.

Al momento de su detención, se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto de los cobros extorsivos que venía realizando.

Además, se le incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense, ya que podrían contener información relevante relacionada con amenazas y otras actividades ilícitas.

Asimismo, le incautaron una motocicleta que utilizaba para movilizarse y efectuar la recolección del dinero exigido a las víctimas.

Según las investigaciones de la Dipapmco, alias El Bembas habría laborado anteriormente como conductor en algunas rutas de transporte de la capital, lo que le permitió conocer de primera mano la dinámica de operación, los horarios y los puntos estratégicos. Esta información, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizada posteriormente para identificar y presionar a sus víctimas.

(Foto: Cortesía de DIPAMPCO)

Las indagaciones apuntan a que el detenido desempeñaba un rol clave dentro de la banda criminal “Los Soles”, ya que no solo se encargaba de la recolección del dinero, sino también de proporcionar teléfonos celulares para mantener comunicación directa con las víctimas y establecer la modalidad y periodicidad de los pagos exigidos.

Autoridades policiales señalaron que este hombre se había convertido en una amenaza significativa para transportistas y otros comerciantes de la capital, razón por la cual se intensificaron las operaciones en diferentes sectores hasta lograr su ubicación y captura.

