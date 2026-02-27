Cae El Bembas, presunto integrante de Los Soles, por extorsión

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre conocido con el alias El Bembas, identificado como presunto miembro de la banda criminal Los Soles, fue capturado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras ser señalado de realizar cobros extorsivos en distintos puntos del transporte urbano de la capital, donde generaba una grave amenaza para el sector.

Al momento de su detención, se le decomisó dinero en efectivo, presuntamente producto de los cobros extorsivos que venía realizando.

Además, se le incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense, ya que podrían contener información relevante relacionada con amenazas y otras actividades ilícitas.

Asimismo, le incautaron una motocicleta que utilizaba para movilizarse y efectuar la recolección del dinero exigido a las víctimas.