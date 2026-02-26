¿Por qué sigue sin sentencia el exjuez Marco Vallecillo?

Tegucigalpa, Honduras

El exfuncionario judicial, acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de extorsión, permanece en prisión preventiva en un módulo de Los Cobras mientras se resuelven los recursos legales.

Cinco meses después de que concluyera el juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo , aún no se conoce la resolución del tribunal debido a dos recursos de amparo interpuestos por su defensa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Raúl Suazo Barillas, abogado defensor, explicó que el tribunal no puede dictar un fallo, ya sea absolutorio o condenatorio, mientras los amparos no sean resueltos.

“Los amparos no han sido resueltos. Nosotros siempre hemos pensado que la justicia tardía no es justicia en el sentido de que han pasado cinco meses y se necesita una resolución sobre esta situación que hemos planteado en su momento procesal”, manifestó.

El profesional sostuvo que durante el juicio, celebrado en septiembre de 2025, no se presentaron pruebas que desvirtuaran el estado de inocencia de su cliente.

“No existían ni llamadas extorsivas, ni solicitud de dinero, ni amenazas, ninguna relación directa con el testigo protegido”, afirmó, y señaló que espera un fallo absolutorio.

Según la acusación del Ministerio Público, Vallecillo habría integrado, junto a Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva, una estructura destinada a extorsionar a un testigo protegido para evitar que se le presentara requerimiento fiscal.

El requerimiento establece que los imputados lo amenazaban con que la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (Uferco) impulsaría acciones penales en su contra y le ofrecieron excluirlo del caso, incluso mencionando la figura del fiscal general, a cambio de tres millones de lempiras.

El exjuez y otro implicado fueron detenidos en flagrancia cuando presuntamente recibían el dinero como parte del supuesto esquema de extorsión.