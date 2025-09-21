Exjuez Marco Vallecillo pide observadores internacionales en su juicio

Tegucigalpa, Honduras.

El exjuez Marco Antonio Vallecillo, recluido actualmente en prisión, difundió una carta pública en la que realizó varias solicitudes previo al juicio oral que enfrentará a partir del 22 de septiembre. Dentro de su carta, Vallecillo pidió la presencia de organismos de derechos humanos, medios de comunicación y la comunidad internacional como observadores en el juicio oral.

En el documento, Vallecillo sostuvo que su caso se desarrolla bajo condiciones de “abismal desigualdad procesal, saña y reiterada violación” de sus derechos fundamentales.

Además, instó a que el proceso no sea utilizado como "espectáculo mediático" y que se garantice el acceso de la sociedad para conocer directamente los detalles del juicio. "Hoy ya no soy juez; solo soy un esposo, padre e hijo ausente", expresó el exfuncionario judicial, quien pidió que su proceso se lleve a cabo bajo principios de igualdad, justicia y publicidad, sin presiones externas ni injerencias. Asimismo, denunció que su seguridad personal ha estado en riesgo desde el momento de su detención y criticó la difusión de su imagen esposado en los medios de comunicación, lo que —según afirmó— atentó contra su derecho a la presunción de inocencia.

Vallecillo rechazó cualquier vínculo con el delito que se le atribuye y señaló que en el pasado aceptó una responsabilidad penal solo porque consideraba más soportable una condena que lo apartara de su carrera judicial antes que el sufrimiento de permanecer separado de su familia.

La nueva fecha del juicio oral

De acuerdo con lo establecido, el proceso judicial contra Marco Vallecillo se llevará a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre.

Las autoridades judiciales señalaron que la reprogramación busca garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, en cumplimiento de la normativa vigente.

A inicios de agosto, la Corte de Apelaciones ordenó el traslado del exjuez Marco Vallecillo a una prisión del sistema penitenciario hondureño. La decisión se adoptó luego de resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, que solicitaba que su cliente pudiera defenderse en libertad. Sin embargo, el tribunal ratificó la medida de prisión preventiva y dispuso que el exfuncionario judicial sea puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para su ingreso a un centro penal.



Acusaciones contra el exjuez Marco Vallecillo