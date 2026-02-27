Secuestran a abuela de 92 años en Yoro y la abandonan en una quebrada; Policía la rescata

Doña Martina Martínez, una mujer de 92 años, fue localizada con vida este viernes tras haber sido raptada en el sector de Solares, Valle Arriba, municipio de Olanchito.
Según el informe de las autoridades, los captores abandonaron a la anciana en una quebrada cercana al lugar donde fue privada de su libertad. Agentes policiales llegaron hasta el sitio para rescatarla tras intensos operativos de búsqueda.
Estado de salud y operativo
Un comisario de la Policía Nacional, en entrevista para el canal HCH, detalló el estado de la víctima: “Está un poco deshidratada, pero ya está siendo evaluada en el hospital”. Asimismo, destacó que desde el momento en que se interpuso la denuncia, se desplazaron equipos de inteligencia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) hacia el sector de Valle Arriba.
El oficial agregó que fue el hijo de la señora, un hombre de 60 años, quien acudió a la DPI para denunciar el hecho. A las labores de búsqueda también se sumaron vecinos de la zona, a quienes las autoridades agradecieron por su valioso apoyo.
El rapto y la exigencia económica
El rapto ocurrió cuando sujetos armados irrumpieron en el hogar de doña Martina, de acuerdo a lo dicho por los familiares.
Asimismo, relataron que los criminales sometieron y ataron al hijo de doña Martina para luego llevársela por la fuerza. Contaron que los secuestradores exigían inicialmente una suma de tres millones de lempiras por su liberación.
La Policía Nacional compartió en sus redes sociales parte del video del emotivo rescate de doña Martina, quien afortunadamente ya se encuentra bajo el cuidado de su familia.