Pasaje del bus subirá este año, advierte sector transporte

San Pedro Sula, Cortés

En Honduras, el costo real del pasaje en un bus urbano debería ser de 21.70 lempiras, de acuerdo con el aumento de la canasta básica, los combustibles, los repuestos y el mantenimiento de las unidades, aseguraron transportistas. Actualmente, el pasaje está fijado en 16 lempiras: el pasajero paga 13 y los tres restantes son subsidiados por el Gobierno mediante un bono compensatorio. Sin embargo, la petición a las nuevas autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) es realizar una revisión de las tarifas, ya que la última se efectuó hace cuatro años.

Desde 2022, el Gobierno otorga un bono compensatorio al sector transporte urbano para evitar que los usuarios paguen tres lempiras adicionales en las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca y San Pedro Sula. Emilio Maldonado, comisionado del IHTT, ha sostenido que el subsidio continuará para evitar un incremento a las tarifas. LA PRENSA conversó con representantes del sector para conocer sus principales peticiones: revisión de la tarifa del pasaje, modernización del transporte y acciones para contrarrestar la ilegalidad en el rubro.

El pasaje podría aumentar a 18 lempiras para no golpear el bolsillo del usuario

Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, declaró que para no afectar de un solo golpe el bolsillo de los usuarios no se podría trasladar el aumento real. Estima que se podrían incrementar solo dos lempiras, es decir, que el costo del pasaje quede en 18 lempiras. Añadió que ahora debe discutirse si las autoridades seguirán subsidiando una parte o si el pasajero deberá asumirla en su totalidad. “Hace cuatro años se hizo la última revisión de la tarifa. Hay que tomar en cuenta el incremento a los combustibles, la canasta básica y los repuestos; habría que negociar”, expresó Cálix. Cálix explicó que el gobierno anterior les quedó adeudando el bono de noviembre y diciembre, por lo que espera que esta nueva administración se ponga al día pronto.

El representante reconoció que el transporte debe modernizarse y que las unidades no tienen las condiciones para brindar un servicio eficiente. “Se necesitan nuevas unidades. Nosotros cambiamos la flota en 2009; puede hacerse cada 15 años y repotenciar cada 10. Aun así, queremos homologar la flota con buses grandes y pequeños y, luego, pasar de manera gradual de buses pequeños a grandes”, detalló.

El IHTT aprobó más de 300 nuevas concesiones y no ha crecido la demanda

También denunció que el IHTT, en el gobierno anterior, extendió más de 300 nuevas concesiones sin seguir el debido proceso, un tema que, según afirmó, las nuevas autoridades se comprometieron a revisar. Indicó que hay concesiones de taxis, mototaxis, buses urbanos e interurbanos en departamentos y municipios como Danlí, Intibucá, Olancho, Tegucigalpa, Siguatepeque y Choluteca. “Se hace una solicitud de concesión y se debe llevar a cabo un estudio socioeconómico, porque si no hay crecimiento de la población, es ilógico que haya más taxis o más buses cuando ya existe una sobresaturación”, aseveró Cálix. Detalló que en Danlí hay 376 unidades concesionadas y se sumaron 36 más. En Tegucigalpa había 1,300 mototaxis y se emitieron 100 concesiones adicionales. En la capital, de forma legal están inscritas 1,487 unidades urbanas. “Hay como 200 unidades ilegales que no han hecho las solicitudes y tienen invadidos los corredores”, concluyó Cálix. El sector transporte también demanda mayor apoyo del Gobierno, ya que asegura que es uno de los más afectados por la inseguridad.

Lo que realmente debería costar el pasaje es 21 lempiras, aseguran

Nelson Fernández Toro, dirigente del transporte en San Pedro Sula, señaló que el costo de la canasta básica se ha elevado significativamente en los últimos cuatro años, al igual que los repuestos y la mano de obra en los talleres. “Antes uno reparaba un motor con 4,000 a 5,000 lempiras; hoy no baja de 10,000 a 15,000 lempiras. Igual, una caja se reparaba por 1,000 lempiras; ahora no baja de 5,000 a 6,000 lempiras. Todos los insumos se han ido arriba”, manifestó Fernández Toro. La legislación de transporte en Honduras establece revisiones periódicas de tarifas o ajustes de subsidios, que suelen realizarse cada tres a seis meses debido al aumento de insumos. Estas revisiones buscan ajustar la tarifa sin afectar directamente al usuario. “Entendemos que somos un país pobre y que no podemos aplicar una tarifa real, pero la tarifa real debería ser de 21 lempiras, de acuerdo con el estudio que se hizo hace un mes. Sin embargo, modernizando el transporte, la tarifa sería de 18 lempiras, porque la flota que tenemos es vieja y el mantenimiento nos reduce las ganancias”, explicó Fernández Toro. Añadió que con medidas de seguridad en las nuevas unidades —como el uso de tarjetas prepago y cámaras integradas— podrían reducirse los asaltos. No obstante, aseguró que para que esto sea una realidad se requiere apoyo gubernamental, ya que hasta ahora no ha habido voluntad política. En cuanto a la ilegalidad, destacó que en San Pedro Sula circulan más de 600 unidades ilegales, incluido el Servicio de Transporte Especial (STE), que es contratado por grupos específicos como estudiantes, trabajadores o grupos sociales y religiosos, y que debería ser regulado por el IHTT. En esa ciudad están legalizados 1,500 buses urbanos.

Ramón Martínez, transportista en La Ceiba, manifestó que algunas empresas han reducido su flota vehicular porque el número de pasajeros ha disminuido significativamente y la competencia desleal los afecta. Indicó que solo en La Ceiba, a finales de 2025, el IHTT aprobó unos 200 números adicionales de taxis.

Gobierno seguirá subsidiando tres lempiras de pasaje por seis meses

Actualmente, en la ciudad hay inscritos legalmente unos 110 buses urbanos distribuidos en ocho rutas. “Nos han dicho que pagarán el subsidio por seis meses y en ese tiempo debemos ver si hay nuevos acuerdos. Si el gobierno no está dispuesto a apoyarnos, el usuario recibirá el golpe a su bolsillo, aunque no creo que el incremento favorezca al transporte, porque con aumento hay menos consumo; es decir, la gente viaja menos”, dijo Martínez. El monto del subsidio o bono compensatorio varía, ya que el IHTT realiza un levantamiento y, de acuerdo con los días trabajados, paga 1,080 lempiras diarios por unidad. En un año, el IHTT desembolsa entre 530 y 580 millones de lempiras en subsidio al transporte.

En Choluteca, el IHTT emitió 200 nuevas concesiones

Arnulfo Sánchez, transportista en Choluteca, declaró que el IHTT emitió unas 200 nuevas concesiones entre buses, taxis y mototaxis en una ciudad que —según dijo— no requiere tanta oferta de transporte.

De forma legal estaban inscritas 182 unidades urbanas y 600 taxis en Choluteca.