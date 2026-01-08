Denuncian aumento irregular al pasaje del transporte urbano en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El cobro de dos lempiras adicionales en el pasaje del transporte urbano en San Pedro Sula ha provocado molestia, indignación y preocupación entre los usuarios, quienes denuncian que el incremento se está aplicando sin autorización oficial y sin ninguna mejora en el servicio, en un contexto marcado por el encarecimiento del costo de la vida. Desde el inicio de esta semana, varias unidades de transporte público comenzaron a cobrar 15 lempiras por pasaje, cuando hasta la semana pasada la tarifa era de 13 lempiras, situación que fue constatada por LA PRENSA durante un recorrido por distintas rutas del centro de la ciudad.

Para muchos sampedranos, el aumento representa un impacto directo a su presupuesto diario, especialmente para quienes dependen de más de una unidad para movilizarse hacia sus lugares de trabajo, estudio o actividades cotidianas. "Es un golpe al pueblo, iniciaron el año con un aumento al transporte y siempre hacen lo que quieren con los más pobres, muchos de nosotros viajamos en dos o tres buses para llegar al trabajo; en mi caso son tres, lo que significa 12 lempiras más diarios solo en transporte y lo peor es que no hay ninguna mejora en el servicio", expresó Luis García, usuario del sistema urbano. El ciudadano también cuestionó la falta de control de las autoridades sobre el transporte público. "Este ha sido el peor Gobierno de todos. Prometieron tantas cosas y quedamos peor, permitir estos aumentos abusivos es una bofetada al pueblo. El transporte urbano en Honduras es de los peores de la región y aun así nos siguen cobrando más", añadió.

Cobros sin previo aviso

Durante el recorrido realizado por este medio se constató que algunas unidades colocaron avisos improvisados en los vidrios anunciando el nuevo cobro, mientras que en otras rutas los pasajeros afirmaron que no fueron informados previamente, lo que generó discusiones y momentos de tensión entre usuarios y conductores. “No avisaron del aumento, hay personas que solo andaban los 13 lempiras para el pasaje y los buseros no perdonan nada, el que no tiene los 15 lempiras no se sube. Ya paren estos abusos contra el pueblo”, manifestó consternada María Medina, mientras esperaba abordar una unidad en el centro de la ciudad. Los usuarios también denunciaron que, pese al incremento, persisten problemas como unidades en mal estado, hacinamiento, incumplimiento de rutas y falta de respeto a los horarios establecidos.

Transportistas justifican el aumento

Desde el sector transporte, dirigentes aseguran que el incremento responde a la falta de pago del subsidio gubernamental y al aumento de los costos operativos, situación que, según ellos, se ha vuelto insostenible. Nelson Fernández, transportista de la zona norte, explicó que el Gobierno dejó de pagar la compensación acordada desde octubre del año pasado. “Estamos en 2026 y dicen que no hay presupuesto, en algunas rutas ya días están cobrando el aumento porque no están recibiendo el subsidio que el Gobierno prometió”, señaló. Fernández detalló que el costo operativo por unidad supera los 21 lempiras por pasajero. “Con tres lempiras de subsidio la gente respiró un poco, pero ahora no hay nada más, los transportistas ya no pueden seguir absorbiendo estos costos”, afirmó. El dirigente agregó que a la crisis financiera se suma el problema de la extorsión. “Han salido una o dos bandas más cobrando extorsión en enero, nadie pone orden y al final el impacto lo recibe el más pobre, que es el usuario”, lamentó. Según datos del sector, en San Pedro Sula circulan aproximadamente 1,530 unidades de transporte urbano, pero el subsidio estatal solo se paga a unas 800, lo que genera un desbalance económico entre las distintas rutas.

IHTT anuncia operativos

Ante las denuncias, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aseguró que el aumento no cuenta con aval oficial y advirtió que se aplicarán sanciones a las unidades que estén cobrando tarifas no autorizadas. “No hemos autorizado ningún aumento al pasaje ni hemos recibido instrucciones de Casa Presidencial para permitir incrementos en el transporte urbano”, manifestó Alfredo Cerros, delegado regional del IHTT en la zona norte. El funcionario informó que se están realizando investigaciones y que se intensificarán los operativos en las principales rutas de la ciudad. “Durante los operativos vamos a consultar directamente a los pasajeros, que son los afectados. Las unidades que realicen cobros ilegales serán multadas desde 2,000 lempiras”, explicó.