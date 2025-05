Más de 4,000 mototaxis operan de manera ilegal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

De estas unidades, al menos 4,000 lo hacen de forma completamente ilegal, al no estar ni tan siquiera registradas en la base de datos oficial del instituto.

Actualmente, no existe un decreto o reglamento específico que permita o prohíba de forma categórica la circulación de mototaxis dentro del municipio.

Alfredo Cerros, delegado regional del IHTT en la zona norte, informó que solo en San Pedro Sula circulan más de 4,000 mil mototaxis sin autorización. Algunos propietarios han iniciado los trámites de legalización, pero la mayoría no cuenta con ningún tipo de permiso.

“En la ciudad no hay un ordenamiento municipal que faculte legalmente al IHTT para otorgar permisos de circulación de mototaxis. Para que este tipo de transporte sea autorizado en áreas urbanas como San Pedro Sula", agregó el funcionario.

Cerros también enfatizó que la institución solo reconoce 2,000 unidades que están registradas en la base de datos del IHTT. Sin embargo, una gran parte de las mototaxis no solo carece de permisos, sino que incluso son conducidas por menores de edad, lo cual representa un grave riesgo tanto para los usuarios como para otros conductores.

Estas acciones buscan frenar el crecimiento descontrolado de un servicio que, aunque informal, responde a una demanda real en zonas donde el transporte convencional no cubre adecuadamente las necesidades de la población.

Por su parte, Nelson Fernández, dirigente del sector transporte, expresó su preocupación ante la proliferación de mototaxis ilegales en las principales ciudades del país:

“Es urgente que las autoridades regulen este tipo de transporte. No es apropiado que estas unidades, que no ofrecen condiciones mínimas de seguridad ni para conductores ni para pasajeros, circulen libremente por el centro de las ciudades o por las carreteras nacionales. Este problema se ha arrastrado desde varios gobiernos anteriores y no se ha enfrentado con decisión", agregó el transportista.