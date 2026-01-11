Bota de Oro 2025-2026: Volvió con gol y empató en la cima; tabla y Mbappé

5. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.