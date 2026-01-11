  1. Inicio
Barcelona se burla, Real Madrid responde y señalan a dos cracks tras final de Supercopa

Revuelo mundial tras lo ocurrido en Arabia Saudita con la final de la Supercopa de España.

Revuelo mundial por el título de Supercopa de España conseguido por el FC Barcelona tras vencer al Real Madrid.

El FC Barcelona se impuso al Real Madrid 3–2 en la final disputada el 11 de enero de 2026, en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda (Arabia Saudita). Con esa victoria, el club culé consiguió su 16ª Supercopa de España, ampliando su récord como el club que más veces ha ganado este torneo.
Diario Marca.

Diario Sport.
La opinión del polémico periodista David Faitelson de TUDN.
Diario AS de España.
Mundo Deportivo de España.

Diario Olé de Argentina.
Diario LA PRENSA de Honduras.

Diario Diez de Honduras.

Las palabras del periodista español Tomás Roncero, conocido seguidor del Real Madrid.
Somos Invictos de México.
ESPN Deportes.

La cuenta oficial del FC Barcelona se mofó del Real Madrid al recordar que nuevamente le ganaron la Supercopa de España al cuadro merengue.

Barcelona le recordó al Real Madrid que sus categorías menores son claves para conseguir títulos y no precisamente solo fichajes de renombre.

La respuesta del Real Madrid tras caer ante FC Barcelona en Arabia Saudita.
Real Madrid compartió las declaraciones de su portero Courtois.

Prensa de España cuestiona a Mbappé ya que el francés no quiso hacerle pasillo al FC Barcelona.
Jota Jordi de El Chiringuito se burló del Real Madrid.
Diario Marca destacó a Raphinha por su doblete en el triunfo del Barcelona ante Real Madrid en la gran final de la Supercopa de España.
Gustavo Roca de Honduras atizó contra Lamine Yamal.
