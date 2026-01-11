Barcelona se burla, Real Madrid responde y señalan a dos cracks tras final de Supercopa

Revuelo mundial por el título de Supercopa de España conseguido por el FC Barcelona tras vencer al Real Madrid.
El FC Barcelona se impuso al Real Madrid 3–2 en la final disputada el 11 de enero de 2026, en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda (Arabia Saudita). Con esa victoria, el club culé consiguió su 16ª Supercopa de España, ampliando su récord como el club que más veces ha ganado este torneo.
