Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha

Vinicius tuvo un gesto que pasó desapercibido, la bronca del primer tiempo, tristeza del Real Madrid y la alegría del Barcelona.

Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
1 de 50

Las imágenes que nos dejó el partidazo de la final de la Supercopa de España que ganó el Barcelona 3-2 al Real Madrid en Yeda, Arabia Saudita, con un gran Raphinha.

 FOTOS: EFE y Redes Sociales
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
2 de 50

Imagen del estadio King Abdullah Sports City de Yeda previo al inicio de la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
3 de 50

El 11 titular del Barcelona posando previo al inicio del partido contra el Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
4 de 50

Los 11 titulares del Real Madrid contra el Barcelona, sin Kylian Mbappé.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
5 de 50

Kylian Mbappé en el banco de suplentes durante la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
6 de 50

El sufrimiento de Kylian Mbappé en el banco de suplentes viendo la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
7 de 50

Karim Benzema asistió al estadio King Abdullah Sports City de Yeda y saludó a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
8 de 50

El duelo de Raúl Asencio y Raphinha en la disputa por el balón durante un lance de la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
9 de 50

Vinicius tuvo una clara ocasión al irse solo, pero su disparo suave lo detuvo sin problemas Joan García.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
10 de 50

Álvaro Carreras le propinó este pisotón a Lamine Yamal que cayó al suelo. El árbitro marcó la falta pero no sacó tarjeta para el jugador del Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
11 de 50

Los jugadores del Barcelona reclamaron por la entrada de Carreras sobre Lamine y se armó un conato de bronca.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
12 de 50

Jude Bellingham se encaró con jugadores del Barcelona en la bronca que se dio en el primer tiempo de la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
13 de 50

Xabi Alonso dando indicaciones a los jugadores del Real Madrid durante la pausa de hidratación en el primer tiempo de la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
14 de 50

Raphinha ganándole un duelo directo a Vinicius Júnior y lo celebró con todo. Mucha estrega del brasileño del Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
15 de 50

Así celebró Vinicius su gol que abrió el marcador para el Barcelona 1-0 contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
16 de 50

Raphinha se besó el escudo del Barcelona en la celebración de su primer gol en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
17 de 50

El curioso festejo que hicieron Raphinha y Lamine Yamal tras el 1-0 del Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
18 de 50

Vinicius armó una gran jugada que terminó en un golazo del brasileño para el empate del Real Madrid 1-1 contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
19 de 50

Vinicius dejó atrás a Jules Koundé y a Pedri, entró al área y definió de derecha para hacer el empate del Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
20 de 50

Vinicius dejó tendido en el suelo a Pau Cubarsí tras marcar su golazo que significó el 1-1 del Real Madrid contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
21 de 50

Vinicius se fue a celebrar su golazo a una banda frente a aficionados tanto del Real Madrid como del Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
22 de 50

Con mucha euforia gritó su golazo Vinicius en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
23 de 50

Kylian Mbappé en el banquillo celebró como uno más el golazo de Vinicius.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
24 de 50

Así se juega un Clásico: Alejandro Baldé no dejando respirar a Fede Valverde.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
25 de 50

Robert Lewandowski anotó el 2-1 del Barcelona y corrió a festejar el golazo.

Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
26 de 50

El grito a todo pulmón de Robert Lewandowski celebrando su golazo para el 2-1 del Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
27 de 50

Gonzalo García recogió un rebote en el poste tras un córner y marcó el gol del empate 2-2 del Real Madrid ante Barcelona en la final de a Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
28 de 50

El festejo de los jugadores del Real Madrid tras el gol de Gonzalo García para el empate 2-2 ante el Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
29 de 50

Las bellas aficionadas árabes que disfrutaron del Clásico Barcelona vs Real Madrid en la final de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah Sports City.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
30 de 50

El gran gesto de Vinicius con Ronald Araújo que pasó desapercibido. El brasileño se interesó por su rival azulgrana al descanso del partido, se acercó a hablarle brevemente después de la situación que ha atravesado el uruguayo. El charrúa estuvo ausente casi dos meses por problemas de salud mental. ¡Digno de aplaudir!
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
31 de 50

Xabi Alonso no la pasó bien y sufrió un nuevo descalabro como entrenador del Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
32 de 50

Raúl Asencio le pegó una dura patada a Pedri para frenar un contragolpe del Barcelona. Raphinha llegó a empujar con el pecho a Fede Valverde y el uruguayo respondió tirándolo al suelo, al mismo tiempo que Eric García le dice a Asencio que está mal de la cabeza por esa falta.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
33 de 50

Fede Valverde pidió el cambio después de una carrera, salió del campo y le dio el gafete de capitán a Vinicius.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
34 de 50

Raphinha volvió a marcar con un disparo que se desvió en Asencio y puso el 3-2 en el marcador para el Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
35 de 50

La celebración de los jugadores del Barcelona tras el segundo gol de Raphinha.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
36 de 50

Rodrygo y Aurélien Tchouaméni, con cara de tristeza en la derrota del Real Madrid contra el Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
37 de 50

Frenkie de Jong se fue expulsado por esta dura entrada contra Kylian Mbappé.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
38 de 50

El lamento de Vinicius durante la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
39 de 50

Álvaro Carreras está siendo señalado en redes sociales como el "culpable" de la derrota del Real Madrid. Y es que el lateral zurdo tuvo la última ocasión del partido que pudo significar el empate, disparó a las manos de Joan García.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
40 de 50

Los jugadores del Real Madrid se lamenta de una última ocasión fallada contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
41 de 50

Dani Ceballos también se lamenta de esa oportunidad que perdió el Real Madrid en el último segundo del partido.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
42 de 50

Pitazo final y los jugadores del banquillo del Barcelona salieron corriendo eufóricos a celebrar el título de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
43 de 50

La celebración de los jugadores del Barcelona tras el final de la Supercopa de España que ganaron al Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
44 de 50

La celebración de los jugadores del Barcelona tras el final de la Supercopa de España que ganaron al Real Madrid.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
45 de 50

Raphinha, MVP. El brasileño, con unas gafas oscuras, celebró con su trofeo como Mejor Jugador de la final de la Supercopa de España tras su doblete frente a aficionados del Real Madrid. ¿Fue burla?
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
46 de 50

Sin duda, la imagen de la noche: Los jugadores del Barcelona manteando al uruguayo Ronald Araújo, que volvió a jugar.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
47 de 50

Los jugadores del Barcelona también tuvieron un bonito gesto al dejar que Ronald Araújo levantara el trofeo de campeones de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
48 de 50

Así celebraron los jugadores del Barcelona con el trofeo de la Supercopa de España.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
49 de 50

La cara de pocos amigos de Kylian Mbappé durante las premiaciones. El francés, junto a sus compañeros, se quedaron a ver la coronación del Barcelona.
Barcelona festeja la Supercopa, el culpable de derrota del Real Madrid y burla de Raphinha
50 de 50

Raúl Asencio después de recoger su medalla de subcampeón de la Supercopa de España.
