Mbappé mal perdedor, gesto de Florentino con Flick y alocado festejo de Barcelona

Así fue la eufórica celebración del Barcelona tras ganarle al Real Madrid la final de la Supercopa de España (3-2) en Yeda, Arabia Saudita.
La final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se jugó en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.
Pedri recibió el premio por la Mejor Asistencia de la final de la Supercopa de España por su pase a Robert Lewandowski en el segundo gol del Barcelona.
Raphinha marcó un doblete para el título del Barcelona y se llevó el premio MVP al Mejor Jugador del Partido.
La felicidad de los jugadores del Barcelona tras vencer al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
Xabi Alonso le indicó a sus jugadores que fueron a recoger las medallas de subcampeones durante las premiaciones de la final de la Supercopa de España.
Xabi Alonso saludando a Florentino Pérez durante las premiaciones de la final de la Supercopa de España.
¡Fair Play! Los jugadores del Barcelona le hicieron pasillo a los del Real Madrid cuando pasaban a recoger las medallas de subcampeones.
¿Quien fue el único jugador del Barcelona que no le hizo pasillo al Real Madrid?, en la imagen de observa a Lamien Yamal apartado de sus compañeros durante el acto.
Los futbolistas del Barcelona festejando con el trofeo de campeones de la Supercopa de España.
Ronald Araújo, quien volvió a jugar casi dos meses después por ausentarse por problemas de salud mental, levantó el trofeo de la Supercopa de España.
Todo el plantel y cuerpo técnico del Barcelona posando con el trofeo de la Supercopa de España.
Kylian Mbappé tuvo un feo gesto de mal perdedor tras la derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona.
El Real Madrid no ha hecho el pasillo de los campeones al Barcelona, pese a que los culés sí lo habían hecho, aunque se apreció que algunos jugadores merengues se quedaron en un costado del campo para observar la premiación blaugrana. Mbappé se los llevó de allí. Feo gesto del francés.
En las tomas, se observó a Kylian Mbappé enfilando hacia el vestidor después de que recibió su medalla de segundo lugar. La polémica está servida, feo gesto del francés.
Florentino Pérez tuvo un gran gesto con Hansi Flick tras la derrota del Real Madrid contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
El presidente del Real Madrid le mostró su cariño al entrenador del Barcelona durante la coronación de los culés en la final de la Supercopa de España.
El efusivo abrazo de Joan Laporta a su entrenador Hansi Flick tras el título del Barcelona.
Joan Laporta se unió a los festejos del Barcelona campeón de la Supercopa de España. Raphinha festejando con el presidente culé.
Joan Laporta levantó el trofeo de campeones de la Supercopa de España.
La eufórica celebración de los jugadores del Barcelona con el trofeo de campeones de la Supercopa de España.
¡Qué tridente! Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha posando con el trofeo de la Supercopa de España.
Joan García celebrando su primer título como portero del Barcelona.
Joan García levantando el trofeo de la Supercopa de España.
Los jugadores del primer equipo del Barcelona que salieron de La Masía, posaron con el trofeo de la Supercopa de España.
El cariñoso beso y abrazo de Hansi Flick con Raphinha, figura de la figura de la Supercopa de España.
Lamine Yamal celebró como nunca y usó hasta dos gafas tras ganar el título de la Supercopa de España.
El bailecito de Lamine Yamal con la mascota del Barcelona tras vencer al Real Madrid.
Lamine Yamal siguió con sus bailes y también hizo uno para su TikTok.
Lamine Yamal y Alejandro Balde pusieron el ambiente en el vestuario del Barcelona
Baile y cantante: así fue la celebración de Lamine Yamal en el vestuario del Barcelona tras ganar la Supercopa de España.
Joan Laporta posando con Hansi Flick y el trofeo de la Supercopa de España.