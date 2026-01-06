Aumenta solicitud de antecedentes policiales por búsqueda de empleo

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas, centenares de hombres y mujeres forman extensas filas alrededor del edificio con la esperanza de obtener el documento el mismo día y así poder iniciar sus trámites , en su mayoría relacionados con la solicitud de empleo.

La afluencia de ciudadanos en la estación policial del barrio La Guardia ha aumentado esta semana debido a la alta demanda de antecedentes policiales, un requisito indispensable para múltiples trámites laborales, educativos y administrativos.

El trámite es atendido por personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuyas oficinas funcionan en dicha estación policial, ubicada contiguo al Instituto Técnico Alemán. Según relatan los solicitantes, la espera puede prolongarse durante varias horas, especialmente en días de mayor concurrencia.

Los antecedentes policiales son exigidos principalmente por empresas privadas, instituciones públicas y centros educativos como parte de los requisitos para contratación, matrícula o becas, lo que ha incrementado la necesidad de mantener la documentación personal actualizada.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, los jóvenes menores de 25 años están exentos del pago y reciben el documento de manera gratuita. En contraste, las personas de 26 años en adelante deben cancelar un valor de 200 lempiras por la emisión del certificado.

Varios ciudadanos aprovecharon para expresar su preocupación por la falta de un sistema digital que agilice el proceso. Jorge Montes consideró que la Policía Nacional debería modernizar el servicio. “Así como los antecedentes penales se solicitan en línea, también deberían habilitar esta opción para los antecedentes policiales, nos evitaríamos perder todo el día en filas y sería un proceso más eficiente”, manifestó.

Otro de los solicitantes, Marcos Lemus, originario de San Pedro Sula y actualmente desempleado, señaló que contar con los documentos en regla es fundamental para no perder oportunidades laborales.

“Tengo más de un año sin trabajo, pero sigo buscando, tener los antecedentes al día es importante porque en cualquier momento puede surgir una oportunidad”, expresó Lemus.