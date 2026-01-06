Institutos anuncian matrículas previo al inicio del año educativo 2026

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto José Trinidad Reyes, reconocido por su trayectoria académica y la alta demanda estudiantil que registra cada año, confirmó además que las clases iniciarán oficialmente el próximo 2 de febrero, por lo que las autoridades exhortaron a los padres y encargados a realizar el trámite de matrícula con antelación y evitar contratiempos de última hora.

Por ser dos de los centros educativos más emblemáticos de San Pedro Sula, el Instituto José Trinidad Reyes y el Primero de Mayo hicieron públicas las fechas y los requisitos del proceso de matrícula para el año educativo 2026, con el objetivo de facilitar la organización de los padres de familia y garantizar un inicio ordenado del ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario oficial, la matrícula para la jornada nocturna dará inicio el 19 de enero, y se desarrollará de forma escalonada hasta el 4 de febrero, abarcando tanto grados inferiores como los últimos años en distintas modalidades académicas.

Según la información divulgada por la administración del JTR, la matrícula para grados inferiores incluirá séptimo, octavo y noveno grado, así como décimo grado en diversas orientaciones de Bachillerato Técnico Profesional, entre ellas Informática, Contaduría y Finanzas, Mercadeo y Administración de Empresas.

El cronograma establece que los días 19, 20 y 21 de enero se atenderá la matrícula de séptimo grado y décimo BTP en Contaduría y Finanzas e Informática. Posteriormente, los días 22, 23 y 26 de enero estarán destinados a los estudiantes de octavo y noveno grado.

Asimismo, entre el 27 y 29 de enero se continuará con la matrícula de décimo grado en sus diferentes orientaciones, así como de estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado. El proceso se completará los días 30 de enero, 2 y 4 de febrero, cuando se atenderá la matrícula de undécimo grado y otros niveles pendientes.

En cuanto a la matrícula de los últimos años en jornada nocturna, esta iniciará el 28 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero, incluyendo duodécimo grado en Contaduría y Finanzas, Mercadotecnia e Informática, además de undécimo Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

Las autoridades informaron que el horario de atención para la matrícula nocturna será de 5:00 a 7:00 de la noche, y recalcaron que el trámite debe ser realizado de manera personal por el padre, madre o encargado legal del estudiante.

Para los padres que inscribirán a sus hijos en séptimo grado, los requisitos incluyen partida de nacimiento original y copia, emitida a partir de 2022, certificación de estudios y constancia de conducta de sexto grado, así como fotografías tamaño carné del estudiante y del encargado.

La normativa institucional también establece criterios relacionados con la edad del alumno. Según lo informado, los estudiantes mayores de 15 años deberán matricularse en la jornada vespertina, una disposición orientada a una mejor organización académica.

En el caso de los alumnos de reingreso, se solicita la presentación de las calificaciones del año anterior y la constancia de conducta, mientras que los estudiantes provenientes de otros centros educativos deben cumplir con un proceso más riguroso, presentando certificaciones originales con firmas, sellos y requisitos administrativos específicos.

Padres de familia consultados valoraron positivamente que el instituto haya publicado con anticipación el calendario y los requisitos. “Uno quiere tener todo listo para que los niños no pierdan clases”, expresó Alma Romero, madre de familia.