Nuevas torres y plazas se construirán este 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El crecimiento comercial y habitacional en la Capital Industrial se mantiene, y para 2026 se prevé la continuidad de nuevos proyectos que generarán empleo y ampliarán la oferta de consumo y servicios. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), Tegucigalpa y San Pedro Sula concentran el 43.5 % de las obras privadas en proceso, debido a su alta densidad poblacional. Según la Encuesta Trimestral de Construcción (ECOPT), durante el tercer trimestre de 2025 se edificaron 509.4 mil metros cuadrados, de los cuales 315.9 mil correspondieron al desarrollo residencial y 131.4 mil a infraestructura comercial.

Aunque el área total edificada fue 8.9 % menor que en el segundo trimestre, se registró un crecimiento en áreas comerciales de 5.0 % (6.2 mil metros cuadrados), en espacios destinados a servicios de 41.6 % (10.7 mil metros cuadrados) y en viviendas de 1.0 % (2.8 mil metros cuadrados). En el segmento habitacional se construyeron 273.3 mil metros cuadrados, lo que representó un incremento de 0.7 %, impulsado por nuevos proyectos en San Pedro Sula, Danlí, Juticalpa y Siguatepeque, además de 42.6 mil metros cuadrados correspondientes a apartamentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Alcaldía de San Pedro Sula informó a LA PRENSA, mediante una solicitud de información, que hasta mediados de diciembre se otorgaron 10 permisos para edificios verticales: siete destinados a apartamentos y tres de uso mixto. No obstante, expertos estiman que existe más de una decena de solicitudes adicionales en proceso de evaluación. En el ámbito comercial, durante el último año se abrieron 15 nuevos restaurantes, lo que refleja la dinámica del sector.

Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), afirmó que los proyectos de índole comercial y las torres habitacionales continuarán desarrollándose en San Pedro Sula, aunque advirtió que el ritmo dependerá del comportamiento de la economía. Explicó que el inversionista toma decisiones en función de factores como el acceso al financiamiento y el flujo de remesas. “Había muchas inversiones detenidas por la expectativa política que se espera se defina este año, pero esto obedecerá a factores como el estado de la economía, que se mueve en gran parte por las remesas y por la disponibilidad de crédito bancario”, explicó Puerto. Añadió que actualmente participa en tres grandes proyectos comerciales que se desarrollarán en la ciudad y que generarán empleo tanto en la etapa de construcción como durante su operación. Indicó que proyectos iniciados entre 2024 y 2025 podrían inaugurarse este año, debido a que una torre requiere al menos dos años entre permisos y ejecución. Detalló que la inversión de una sola torre comercial puede oscilar entre 400 y 800 millones de lempiras, mientras que un edificio habitacional requiere entre 400 y 500 millones de lempiras. “Tengo entendido que son más de 15 permisos ya aprobados, en los que prevalecerán este tipo de obras verticales. Es necesario que los servicios municipales y estatales acompañen este crecimiento para que la ciudad no lo resienta”, señaló Osmin Bautista, experto en desarrollo urbano.