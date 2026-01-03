Continúa propaganda política en las calles pese al vencimiento del plazo legal de retiro

Mientras tanto, sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de una mayor supervisión por parte del Consejo Nacional Electoral y de las municipalidades para garantizar el cumplimiento de la normativa. A juicio de estos grupos, la permanencia de propaganda electoral fuera del plazo legal no solo incumple la ley, sino que debilita la institucionalidad y el respeto a las normas que rigen los procesos democráticos en el país.