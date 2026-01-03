Continúa propaganda política en las calles pese al vencimiento del plazo legal de retiro

Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre en Honduras y, pese a que existe una normativa vigente que establece el retiro de propaganda política 30 días calendario después de celebrados los comicios, las imágenes de los candidatos continúan “adornando” distintos puntos de San Pedro Sula.
La normativa vigente establece que los partidos políticos y los candidatos tienen la obligación de retirar toda la propaganda electoral en un plazo máximo de 30 días, calendario posteriores a la celebración de las elecciones.
De acuerdo con la Ley Electoral de Honduras, específicamente en los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos, movimientos internos y candidatos independientes son responsables directos del retiro de afiches, vallas y cualquier otro material publicitario colocado en espacios públicos.
La normativa también establece que, además del retiro de la propaganda, los infractores deben reparar cualquier daño ocasionado a bienes públicos o privados como consecuencia de la instalación de este material.
En caso de que la propaganda no sea retirada dentro del plazo establecido, las corporaciones municipales quedan facultadas para proceder con su retiro de manera directa. El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones económicas severas, ya que el CNE puede imponer multas de hasta 100 salarios mínimos a los responsables.
Si los candidatos o partidos no pagan la multa correspondiente, el monto puede ser deducido de la deuda política que el Estado otorga a la organización política involucrada. En el caso específico de las vallas comerciales, el propietario de la estructura también es responsable de garantizar el retiro del material electoral, bajo pena de multa.
Tras las elecciones generales de noviembre de 2025, el plazo legal para el retiro de propaganda electoral en todo el país venció a finales de diciembre de 2025. La declaratoria oficial de elecciones por parte del CNE se realizó el 30 de diciembre de 2025.
Las autoridades municipales han reiterado en ocasiones anteriores que el retiro de la propaganda electoral también representa un desafío logístico y presupuestario, ya que, cuando deben intervenir de oficio, los costos recaen inicialmente en las alcaldías. No obstante, la ley faculta a las corporaciones municipales a recuperar esos gastos mediante las sanciones económicas establecidas contra los partidos políticos, candidatos o propietarios de las estructuras publicitarias.
Mientras tanto, sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de una mayor supervisión por parte del Consejo Nacional Electoral y de las municipalidades para garantizar el cumplimiento de la normativa. A juicio de estos grupos, la permanencia de propaganda electoral fuera del plazo legal no solo incumple la ley, sino que debilita la institucionalidad y el respeto a las normas que rigen los procesos democráticos en el país.
Para muchos ciudadanos, la propaganda que aún no ha sido retirada representa contaminación visual y debe eliminarse lo antes posible, tal como lo establece la ley.