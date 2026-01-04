Oficinas gubernamentales retoman labores este lunes

San Pedro Sula, Honduras

La reanudación de actividades aplica para las instituciones del Estado que suspendieron la atención al público durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero, por lo que a partir de hoy se restablecen los servicios administrativos en horario regular.

Las oficinas gubernamentales de Honduras retoman labores este lunes 5 de enero de 2026, luego del asueto otorgado por las festividades de fin de año, informó el Gobierno.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a acudir con anticipación a realizar sus trámites, especialmente en dependencias con alta demanda, como las relacionadas con documentación personal, pagos y servicios públicos.

Entre las instituciones con mayor afluencia se encuentra el Servicio de Administración de Rentas (SAR), donde se realizan trámites como RTN, emisión de constancias, facturación, devoluciones o notas de crédito, notificación de baja de obligaciones, solicitudes y descargos de omisos, entre otros. En su oficina noroccidental, ubicada en la primera calle de San Pedro Sula, se atiende a más de 500 personas diariamente.

Las autoridades del SAR informaron que este lunes 5 de enero vence la prórroga de la tercera cuota de pagos a cuenta correspondiente al período fiscal 2025. Recordaron a los contribuyentes que pueden efectuar el pago a través de la oficina virtual www.oficinavirtual.sar.gob.hn, utilizando el boletín de pago.

La Secretaría de Trabajo cuenta con dos oficinas en San Pedro Sula. Una de ellas, donde se reciben solicitudes de cálculo de prestaciones, inspecciones y denuncias laborales, está ubicada en el barrio El Centro, segunda calle suroeste, entre quinta y sexta avenida, a la par del antiguo edificio del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Para la búsqueda de empleo y aplicación a plazas disponibles, la oficina del Servicio Nacional de Empleo funciona en el edificio Plaza, local 17A, en la segunda calle, entre primera y segunda avenida, del barrio Barandillas.

El portal empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) también reanuda sus atenciones en horario de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. En este espacio operan ventanillas de diversas instituciones públicas, entre ellas el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la alcaldía de San Pedro Sula, el Registro Mercantil, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y Senprende.

El Instituto Nacional de Migración (INM) retoma la atención al público en horario normal de 8:00 am a 4:00 pm en su oficina ubicada en la colonia Universidad, a escasos metros del Gran Bazar. La institución cuenta con nueve oficinas a nivel nacional, localizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Gracias, Choluteca y Comayagua.

Las citas para pasaportes están disponibles con entrega al día siguiente de realizar el pago en el banco, y durante este mes de enero hay cupos habilitados.

El Registro Nacional de las Personas (RNP), además de su oficina principal ubicada en el bulevar del sur, ha habilitado centros de atención en Plaza 501, contiguo a la 105 Brigada de Infantería, y en Plaza Uno, en el bulevar de la salida hacia el municipio de La Lima. La institución atiende a más de mil personas diariamente, aunque se prevé que la demanda disminuya tras la conclusión del proceso electoral.

Las oficinas de la alcaldía de San Pedro Sula, ubicadas en el mall Galerías del Valle, operan en horario normal para la atención de trámites como permisos de construcción, catastro, pago de impuestos sobre bienes inmuebles y otros servicios municipales.