Vendedores de Medina-Concepción piden celeridad para las ayudas

San Pedro Sula, Honduras

Su abuela lleva 35 años vendiendo en el mercado Medina-Concepción y asegura que se crio en ese lugar. Era dueña de una pescadería hasta el lunes 29 de diciembre de 2025, cuando perdió todo a causa del voraz incendio que afectó a unos 200 vendedores. Ericka Rivas siente tristeza al recordar cómo todo su esfuerzo quedó reducido a cenizas; sin embargo, en este momento se imponen otros sentimientos, como la impotencia, la angustia y la desesperación por retomar su trabajo. Explica que el vendedor vive al día y que ya son cinco días sin ingresos para ella y su familia.

“Todo lo perdí: la pescadería. También había metido manzanas y uvas por la temporada. No pude sacar nada; más bien me dañé las rodillas queriendo salir”, lamentó. Solo por la temporada, Rivas había invertido unos 60,000 lempiras. “Estamos en la calle; ya vienen las clases para nuestros hijos y necesitamos trabajar”, expresó angustiada la madre de tres hijos. Una luz de esperanza surgió para los 200 vendedores afectados por el incendio, que se originó en una cohetería clandestina ubicada en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenidas del mercado Medina-Concepción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ayer, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) se hicieron presentes en el lugar para realizar el levantamiento de daños y presentar un informe a la presidenta Xiomara Castro, quien se comprometió a apoyarlos. “Estamos haciendo un levantamiento de información para conocer cuáles fueron las afectaciones de cada uno de los locales, tanto de propietarios como de quienes alquilan, y ver de qué manera se iniciará el proceso de apoyo”, manifestó Candy García, abogada y representante de Sedesol. García explicó que aún no se ha definido si la ayuda será económica o material; sin embargo, señaló que la promesa inicial de la presidenta Castro es reconstruir el mercado.

Durante la visita, algunos vendedores expresaron a los representantes de Sedesol que personas ajenas ya habían llegado identificándose como parte de la institución. “Desconocemos quiénes eran esas personas; esta es nuestra primera visita como Desarrollo Social”, aclaró García. Asimismo, durante el recorrido, las autoridades informaron que no habrá reubicaciones y que los puestos permanecerán en el mismo lugar donde estaban antes del siniestro. Gaspar Morales, subteniente del Cuerpo de Bomberos, declaró que continúan trabajando en el informe técnico en el que se establecerá la causa del incendio, el cual se espera esté listo el lunes 5 de enero. Se investiga si el siniestro pudo haberse originado al probar una batería en la cohetería clandestina.