Más de 200 vendedores son los afectados por incendio en el mercado Medina-Concepción

Luego del levantamiento de datos, la alcaldía de San Pedro Sula concluyó que más de 200 vendedores del mercado Medina-Concepción resultaron afectados por el incendio registrado la noche del lunes 29 de diciembre de 2025. Mientras continúan los trabajos de limpieza a cargo de personal municipal y de cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que realizan labores de reconexión del sistema eléctrico, los vendedores que sufrieron cuantiosas pérdidas intentan seguir adelante, aunque permanecen a la espera del apoyo económico prometido.

Los vendedores recibieron el compromiso de la presidenta Xiomara Castro de reconstruir el mercado Medina-Concepción. El presidente electo para el período 2026-2030, Nasry Asfura, anunció la noche del incendio un aporte personal de 1.5 millones de lempiras. La alcaldía, dirigida por Roberto Contreras, ha brindado alimentos, colchones y apoyo económico para el pago de alquiler de habitaciones a unas 16 familias que residían en una cuartería ubicada en Medina-Concepción y que también fue alcanzada por las llamas. De acuerdo con el levantamiento realizado por la municipalidad, se contabilizan alrededor de 200 vendedores afectados, entre comerciantes estacionarios ubicados dentro del mercado y vendedores ambulantes que ofrecen sus productos en las calles aledañas. Desde la oficina de Relaciones Públicas de la alcaldía se informó a La Prensa que las mayores afectaciones se registraron en 52 locales dentro del mercado Medina-Concepción, mientras que 23 locales internos presentaron daños menores. Además, unos 85 locatarios externos, en su mayoría vendedores ambulantes, también resultaron afectados en distinta magnitud por el incendio. "En total son unos 200 emprendedores afectados, entre daños directos e indirectos, menores y mayores", declaró Josué Cover, director de Relaciones Públicas de la alcaldía.

En este contexto, la municipalidad gestiona la entrega de capital semilla para los 52 vendedores más afectados por el siniestro, la cual se espera sea otorgada a finales de este mes, tras completar el debido proceso administrativo. “Ya inició el estudio para la reconstrucción de los puestos afectados, que suman 75 dentro del mercado Medina-Concepción”, agregó. El incendio que comenzó en una cohetería clandestina ubicada en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenidas, del mercado Medina- Concepción ha dejado cuantiosas pérdidas, pero sobre todo un fin de año amargo para los locatarios dueños de abarroterías, carnicerías, comedores, bodegas, pulperías, puestos de frutas, verduras, enseres domésticos, entre otros.