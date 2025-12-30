Xiomara Castro anuncia reconstrucción del mercado Medina tras incendio

SAN PEDRO SULA

Tras el incendio que consumió decenas de locales en el mercado Medina Concepción, la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció este martes acciones inmediatas para atender la emergencia y apoyar a las personas afectadas. La mandataria informó que ha instruido a las instituciones correspondientes a concluir de forma inmediata la primera evaluación de daños, con el fin de iniciar cuanto antes el proceso de reconstrucción del histórico mercado sampedrano.

“Mi gobierno comprometerá los fondos necesarios para iniciar su reconstrucción”, aseguró la presidenta, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad y los aportes anunciados por particulares para apoyar a los comerciantes afectados. Castro subrayó que, pese a las limitaciones presupuestarias del Estado, el Gobierno de Honduras asumirá su responsabilidad de manera directa, en coordinación con las y los afectados. Asimismo, indicó que se incluirá ayuda humanitaria durante la primera semana de 2026 como parte de la atención inicial a las familias damnificadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“No están solos. Juntos vamos a resolver y reconstruir su mercado”, expresó la jefa del Ejecutivo, reiterando su compromiso con la recuperación económica y social de los comerciantes. “La refundación avanza y continúa”, concluyó. El siniestro dejó pérdidas materiales significativas en decenas de puestos del mercado Medina-Concepción, uno de los principales mercados de la Capital Industrial. Cabe mencionar que el presidente electo de la República, Nasry Asfura, quien asumirá el cargo el próximo 27 de enero de 2026, también anunció un donativo de 1.5 millones de lempiras para los afectados por el incendio en el mercado Medina.

Explosión en cohetería clandestina desató incendio

El incendio de enormes proporciones empezó a eso de las 6:30 de la tarde del 29 de diciembre, cuando una cohetería clandestina tomó fuego en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenida del mercado Medina-Concepción. En el lugar se escuchaban constantes explosiones de cohetes, morteros y diversos juegos pirotécnicos, generando pánico entre comerciantes y vecinos. Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron tras la alerta de los mismos vendedores. Varias personas que habitaban en los segundos pisos de los locales tuvieron que ser rescatadas en medio del caos.