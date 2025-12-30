Ungió su negocio horas antes del incendio y fue el único que no se quemó

El incendio registrado la noche del lunes en el mercado Medina-Concepción, en San Pedro Sula, redujo a cenizas varios negocios; sin embargo, en medio de la tragedia, también hay testimonios de milagros atribuidos a Dios.
Es el caso de la dueña de una bodega de abarrotería, quien relató esta mañana cómo el poder de Dios y de la oración salvaron su negocio del siniestro en el mercado.
"Venimos nosotros ayer, yo tengo el otro negocio abajo, y yo ya días estoy que quiero ungir el negocio", comenzó relatando la locataria en una entrevista con HCH.
Agregó que la estaban esperando en el lugar del evento; no obstante, dijo que este iba a ser el día para ungir su negocio y así lo hizo.
"Empecé a ungir todo el negocio y solo Dios lo cubrió. Aquí había cohetes y los estruendos provocaron que todo se diera vuelta, pero a pesar de ello no perdimos nada", contó.
"Es un milagro de Dios e invito a la gente a que siga creyendo", expresó, al tiempo que añadió que ella iba de camino cuando le avisaron que el mercado estaba tomando fuego.
"Imagínese que una hora antes de que empezara el incendio, como a las 6:00 pm, yo ya iba en el carro con las estufas y tuvimos que regresarnos porque creímos que el negocio había agarrado fuego", dijo Yahaira Zelaya, propietaria de la abarrotería.
El testimonio de Yahaira contrasta con el de otros locatarios, quienes sí lo perdieron todo por culpa del incendio y, esta mañana, en medio de la tristeza por las pérdidas materiales, tuvieron que llegar al lugar a remover escombros en conjunto con equipos de la Municipalidad.
El mercado Medina es uno de los más concurridos por los sampedranos. Este incendio, registrado en una fecha en la que hay mayores ventas, representa un golpe fuerte para la economía de los locatarios.
El incendio de enormes proporciones empezó a eso de las 6:30 de la tarde del 29 de diciembre cuando una cohetería clandestina tomó fuego en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenida del mercado Medina-Concepción.
Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron tras la alerta de los mismos vendedores. Varias personas que habitaban en los segundos pisos de los locales tuvieron que ser rescatadas en medio del caos.
En las próximas horas, las autoridades brindarán un informe oficial sobre las causas que provocaron el incendio y la magnitud de las pérdidas materiales.