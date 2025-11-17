Requisitos y tipos de RTN que emite el SAR en Honduras

Deben obtener su RTN todas las personas o entidades con obligaciones tributarias, entre ellas: contribuyentes con compromisos fiscales como el pago de impuestos, tasas y contribuciones; contribuyentes con obligaciones formales, como la presentación de declaraciones y retenciones; así como empresas y organizaciones, incluidos importadores, exportadores, sociedades mercantiles, cooperativas e instituciones sin fines de lucro con empleados. También deben inscribirse las entidades estatales que requieren control administrativo, como secretarías de Estado, alcaldías e instituciones descentralizadas.