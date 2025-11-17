Requisitos y tipos de RTN que emite el SAR en Honduras

El Registro Tributario Nacional (RTN) es un documento legal y obligatorio en Honduras que identifica a personas naturales y jurídicas como contribuyentes ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR). Es esencial para realizar diversas actividades legales, comerciales y financieras en el país.
Deben obtener su RTN todas las personas o entidades con obligaciones tributarias, entre ellas: contribuyentes con compromisos fiscales como el pago de impuestos, tasas y contribuciones; contribuyentes con obligaciones formales, como la presentación de declaraciones y retenciones; así como empresas y organizaciones, incluidos importadores, exportadores, sociedades mercantiles, cooperativas e instituciones sin fines de lucro con empleados. También deben inscribirse las entidades estatales que requieren control administrativo, como secretarías de Estado, alcaldías e instituciones descentralizadas.
En Honduras existen cuatro tipos de RTN, según la naturaleza del contribuyente: persona natural sin obligaciones, persona natural con obligaciones, comerciante individual y persona jurídica.
En la oficina noroccidental del SAR en San Pedro Sula se emiten más de 400 RTN diarios. La mayoría corresponde a personas naturales que solicitan el documento para trámites bancarios, celebrar contratos, obtener empleo o contraer matrimonio. En menor cantidad se tramitan RTN para comerciantes individuales o para micro, pequeños y medianos empresarios que requieren el RTN jurídico.
El RTN por primera vez no tiene costo. En caso de pérdida, la reposición tiene un valor de 200 lempiras.
La persona natural sin actividad económica debe llenar el formulario SAR-410-PN-A, disponible de manera gratuita en las oficinas del SAR o descargable en www.sar.gob.hn/formulariospreimpresos/. En el mismo sitio está disponible el formulario SAR-410-PN-B para personas naturales con actividad económica y obligaciones formales.
Para solicitar el RTN se debe presentar original y copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) en el caso de hondureños; y original y copia del pasaporte o carné de residente en el caso de extranjeros. También es obligatorio presentar un documento que acredite la dirección exacta: recibo de servicio público, contrato de alquiler o arrendamiento comercial, constancia de vecindad o recibo de suscripción de servicios privados.
En la página oficial del SAR los usuarios pueden solicitar la actualización o la reposición del RTN; sin embargo, el trámite por primera vez debe realizarse de manera presencial. En San Pedro Sula, las oficinas están ubicadas en la primera calle. Aunque el RTN debe solicitarse de forma personal, puede gestionarse por un tercero con carta poder autenticada.
El RTN de personas naturales corresponde al número del DNI con un dígito adicional. El RTN de una persona jurídica es válido hasta el cese de operaciones.