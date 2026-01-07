Refuerzan patrullajes motorizados en bulevares de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las operaciones se desarrollaron de manera simultánea en sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos, disuadir actividades ilícitas y reforzar la seguridad de usuarios y operadores del transporte público, mediante una mayor presencia policial.

La Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en coordinación con la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU-SPS), ejecutó patrullajes policiales en motocicleta en los bulevares Norte y Sur de San Pedro Sula, como parte de las acciones de prevención y combate al delito.

Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional, manifestó que estos patrullajes buscan fortalecer la vigilancia en zonas de alta circulación vehicular y peatonal, especialmente en rutas y paradas de transporte público, con el fin de garantizar mayor seguridad a la población y reducir la incidencia delictiva.

Desde horas de la mañana, los equipos policiales mantuvieron presencia activa en paradas de buses, rutas de transporte y puntos de alta afluencia vehicular y peatonal, fortaleciendo la vigilancia preventiva.

En el bulevar del Norte, a la altura del Seguro Social y del antiguo peaje con salida hacia Choloma, los agentes realizaron patrullajes constantes y controles orientados al registro de personas que abordan el transporte público, debido a la alta circulación en la zona.

De forma paralela, en el bulevar del Sur, los equipos policiales brindaron seguridad como parte de la saturación policial en el sector de Chamelecón, garantizando una mayor presencia institucional en rutas y paradas de buses.

Durante el desarrollo de estas operaciones, los funcionarios policiales efectuaron verificaciones de identidad, consultas en los sistemas institucionales, control vehicular y labores de prevención enfocadas principalmente en el combate al delito de extorsión y la identificación de estructuras criminales que afectan al sector transporte.