Un varón se convierte en el primer bebé nacido en 2026 en el IHSS de Tegucigalpa

Con alegría y esperanza inició el año 2026 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, con el primer nacimiento del año.
A las 12:08 horas, vino al mundo un bebé del sexo masculino, hijo de Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años, primigesta con 34 semanas de gestación.
El recién nacido pesó 2,600 gramos y midió 48 centímetros. El parto fue normal, atendido por el Dr. Marlon Núñez, especialista de guardia, con el apoyo de la R1 Karla Quiroz, demostrando el compromiso y la vocación del personal de salud del IHSS.
Desde el Hospital del IHSS felicitaron a esta joven madre, deseándole bienestar, fortaleza y un futuro colmado de bendiciones junto a su pequeño hijo y su familia.