Un varón se convierte en el primer bebé nacido en 2026 en el IHSS de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Con alegría y esperanza inició el año 2026 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, con el primer nacimiento del año.

A las 12:08 horas, vino al mundo un bebé del sexo masculino, hijo de Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años, primigesta con 34 semanas de gestación.