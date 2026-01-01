  1. Inicio
Un varón se convierte en el primer bebé nacido en 2026 en el IHSS de Tegucigalpa

El primer nacimiento del año en el IHSS de Tegucigalpa se registró a las 12:08 horas.

El recién nacido junto a su madre.

Tegucigalpa, Honduras.

Con alegría y esperanza inició el año 2026 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa, con el primer nacimiento del año.

A las 12:08 horas, vino al mundo un bebé del sexo masculino, hijo de Suyapa María Bran Alvarado, de 22 años, primigesta con 34 semanas de gestación.

Primera bebé del 2026 nace en el IHSS de San Pedro Sula

El recién nacido pesó 2,600 gramos y midió 48 centímetros. El parto fue normal, atendido por el Dr. Marlon Núñez, especialista de guardia, con el apoyo de la R1 Karla Quiroz, demostrando el compromiso y la vocación del personal de salud del IHSS.

Desde el Hospital del IHSS felicitaron a esta joven madre, deseándole bienestar, fortaleza y un futuro colmado de bendiciones junto a su pequeño hijo y su familia.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

