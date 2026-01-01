Xiomara Castro celebra fallo en EEUU que declara ilegal cancelación del TPS

Tegucigalpa, Honduras.

"Como presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes. Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato", enfatizó Castro.

La mandataria hondureña envió un mensaje de respaldo a sus connacionales amparados por el programa y subrayó que la defensa de su dignidad y de sus derechos fundamentales constituye una prioridad de su Gobierno.

"Celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en EE.UU.", escribió Castro en la red social X.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro , celebró este jueves la decisión de una jueza federal en San Francisco que declara ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para miles de hondureños residentes en Estados Unidos y reafirmó el respaldo de su gobierno a los beneficiarios de ese programa.

La declaración de la mandataria hondureña se da un día después de que la jueza Trina Thompson, de California, declarara ilegal la anulación del TPS por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.



Thompson consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio de manera "predestinada" y no cumplió con el procedimiento recogido en la ley.

La jueza, que restauró el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del DHS al reducir el periodo de transición tras la terminación del programa a 60 días.

En su resolución, Thompson declaró que la "terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA (Ley de Procedimiento Administrativo (APA)", por lo que dejó sin efecto la orden de Noem.

Los inmigrantes beneficiarios del TPS habían presentado una demanda contra el DHS al considerar que el Gobierno puso fin a ese amparo migratorio que los protegía de la deportación por motivos de “animosidad racial".

El TPS es un beneficio migratorio que el DHS puede conceder de forma temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que les impiden regresar de manera segura a sus lugares de origen.

En el caso de Honduras, el TPS fue otorgado a raíz del paso del huracán Mitch en 1998, que devastó Centroamérica.