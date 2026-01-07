UTH celebra 40 años con nueva camiseta y expansión académica

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró a lo grande el lanzamiento oficial de su nueva camiseta institucional, un acto simbólico que dio inicio a las actividades conmemorativas por su 40 aniversario, reafirmando su liderazgo como una de las universidades privadas con mayor presencia, cobertura y proyección nacional e internacional.

El evento reunió a autoridades universitarias e invitados especiales, marcando el comienzo de un año completo de celebraciones que incluirán actividades académicas , culturales, deportivas, de identidad institucional y de responsabilidad social, diseñadas para resaltar la historia, los valores y la misión educativa que han caracterizado a la UTH durante cuatro décadas.

Por su parte, el rector Javier Mejía Barahona recordó los inicios humildes de la institución en el barrio Paz Barahona y resaltó su crecimiento sostenido a nivel nacional.

“El trabajo que realizamos trasciende las aulas y transforma Honduras. Este 40 aniversario no solo celebra nuestra historia, sino que abre paso a nuevas iniciativas, proyectos y sorpresas que fortalecerán la educación superior y nuestro compromiso social”, expresó.

Durante su intervención, el presidente de la UTH , Roger D. Valladares, destacó que la universidad ha sido un actor clave en la transformación educativa del país.

“Hoy contamos con 13 campus distribuidos en todo el país y estamos próximos a alcanzar los 20, lo que nos consolida como una de las universidades con mayor cobertura en Honduras. Celebramos 40 años con más de 30 mil profesionales graduados, una oferta académica cercana a 70 carreras y programas que abarcan desde técnicos universitarios hasta doctorados, respaldados por una comunidad académica de más de mil colaboradores”, detalló.

La Directora Nacional de Mercadeo en UTH, Emma Mejía de Valladares, explicó que el lanzamiento de la camiseta institucional tiene un profundo significado. “No es solo una prenda, es un símbolo de identidad, orgullo y pertenencia. cada elemento del diseño representa nuestra historia, a nuestro fundador y los valores que definen a la UTH. Esta camiseta nos une como comunidad y marca el inicio de un año en el que cada mes tendrá una temática especial, vinculada a cultura corporativa, identidad de marca y responsabilidad social”, señaló.

Uno de los ejes más destacados durante el acto fue el compromiso de la UTH con la educación inclusiva, reflejado en programas de becas, facilidades académicas y una oferta educativa accesible para jóvenes de diferentes regiones del país.

Actualmente, la universidad atiende a decenas de miles de estudiantes en distintos puntos de Honduras, acercando la educación superior a quienes buscan oportunidades de formación profesional sin importar su ubicación geográfica.

Asimismo, se resaltó la proyección internacional de la institución, sustentada en alianzas estratégicas con universidades de alto prestigio, entre ellas Harvard University. Gracias a estos convenios, los estudiantes de la UTH tienen acceso a casos de estudio internacionales, simuladores empresariales y metodologías innovadoras, que fortalecen el pensamiento crítico, analítico y la capacidad de tomar decisiones basadas en escenarios reales del mundo empresarial y profesional.

Las autoridades universitarias coincidieron en que estas herramientas garantizan que los egresados de la UTH estén altamente preparados para enfrentar los retos del sector privado, el sector público o el emprendimiento, con una formación integral, competitiva y alineada a las exigencias del mercado global.