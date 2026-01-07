  1. Inicio
  2. · San Pedro

UTH celebra 40 años con nueva camiseta y expansión académica

La Universidad Tecnológica de Honduras cuenta con 13 campus a nivel nacional, consolidándose como una de las universidades con mayor cobertura en Honduras, con más de 30 mil graduados.

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 13:32 -
  • Ana Reyes Mendoza
UTH celebra 40 años con nueva camiseta y expansión académica

El lanzamiento oficial de la nueva camiseta institucional marcó el inicio de las actividades conmemorativas por el 40 aniversario.

 Fotos: Franklyn Muñoz / La Prensa/
San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró a lo grande el lanzamiento oficial de su nueva camiseta institucional, un acto simbólico que dio inicio a las actividades conmemorativas por su 40 aniversario, reafirmando su liderazgo como una de las universidades privadas con mayor presencia, cobertura y proyección nacional e internacional.

El evento reunió a autoridades universitarias e invitados especiales, marcando el comienzo de un año completo de celebraciones que incluirán actividades académicas, culturales, deportivas, de identidad institucional y de responsabilidad social, diseñadas para resaltar la historia, los valores y la misión educativa que han caracterizado a la UTH durante cuatro décadas.

Aumenta solicitud de antecedentes policiales por búsqueda de empleo

Durante su intervención, el presidente de la UTH, Roger D. Valladares, destacó que la universidad ha sido un actor clave en la transformación educativa del país.

“El trabajo que realizamos trasciende las aulas y transforma Honduras. Este 40 aniversario no solo celebra nuestra historia, sino que abre paso a nuevas iniciativas, proyectos y sorpresas que fortalecerán la educación superior y nuestro compromiso social”, expresó.

Por su parte, el rector Javier Mejía Barahona recordó los inicios humildes de la institución en el barrio Paz Barahona y resaltó su crecimiento sostenido a nivel nacional.

El presidente de la UTH, Roger D. Valladares, firmó las nuevas camisetas de la institución.

El presidente de la UTH, Roger D. Valladares, firmó las nuevas camisetas de la institución.

 (Foto: La Prensa.)

“Hoy contamos con 13 campus distribuidos en todo el país y estamos próximos a alcanzar los 20, lo que nos consolida como una de las universidades con mayor cobertura en Honduras. Celebramos 40 años con más de 30 mil profesionales graduados, una oferta académica cercana a 70 carreras y programas que abarcan desde técnicos universitarios hasta doctorados, respaldados por una comunidad académica de más de mil colaboradores”, detalló.

La Directora Nacional de Mercadeo en UTH, Emma Mejía de Valladares, explicó que el lanzamiento de la camiseta institucional tiene un profundo significado. “No es solo una prenda, es un símbolo de identidad, orgullo y pertenencia. cada elemento del diseño representa nuestra historia, a nuestro fundador y los valores que definen a la UTH. Esta camiseta nos une como comunidad y marca el inicio de un año en el que cada mes tendrá una temática especial, vinculada a cultura corporativa, identidad de marca y responsabilidad social”, señaló.

Uno de los ejes más destacados durante el acto fue el compromiso de la UTH con la educación inclusiva, reflejado en programas de becas, facilidades académicas y una oferta educativa accesible para jóvenes de diferentes regiones del país.

Actualmente, la universidad atiende a decenas de miles de estudiantes en distintos puntos de Honduras, acercando la educación superior a quienes buscan oportunidades de formación profesional sin importar su ubicación geográfica.

Asimismo, se resaltó la proyección internacional de la institución, sustentada en alianzas estratégicas con universidades de alto prestigio, entre ellas Harvard University. Gracias a estos convenios, los estudiantes de la UTH tienen acceso a casos de estudio internacionales, simuladores empresariales y metodologías innovadoras, que fortalecen el pensamiento crítico, analítico y la capacidad de tomar decisiones basadas en escenarios reales del mundo empresarial y profesional.

Las autoridades universitarias coincidieron en que estas herramientas garantizan que los egresados de la UTH estén altamente preparados para enfrentar los retos del sector privado, el sector público o el emprendimiento, con una formación integral, competitiva y alineada a las exigencias del mercado global.

Institutos anuncian matrículas previo al inicio del año educativo 2026

Con cuatro décadas de trayectoria, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su misión de seguir formando profesionales que trasciendan fronteras, contribuyendo activamente al desarrollo educativo, social y económico del país, y consolidándose como una de las instituciones de educación superior con mayor impacto en Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias