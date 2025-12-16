  1. Inicio
UTH inaugura Legal Tech para impulsar la educación legal con IA

La Universidad Tecnológica de Honduras inauguró en San Pedro Sula un laboratorio de IA para la formación de estudiantes y abogados en tecnología legal

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 12:40 -
Corte de la cinta de inauguración realizado por el doctor Javier Mejía, máster Emma Mejía, doctor Roger Enrique Valladares, abogado Selene Hernández, y el máster Diógenes Martínez.
San Pedro Sula, Honduras.

Comprometida con la formación de sus alumnos y la innovación tecnológica, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) inauguró el Legal Tech Lab, un laboratorio de inteligencia artificial orientado al área legal, ubicado en el campus de San Pedro Sula.

Este laboratorio se suma al inaugurado recientemente en Tegucigalpa y al instalado en Miami, en UTH Florida University, ambos con acceso remoto disponible.

Javier Mejía, rector de la UTH, señaló que con esta iniciativa la universidad demuestra su compromiso con la modernización y transformación de la educación legal. “Hoy ponemos este centro para que pueda ser utilizado en beneficio de la sociedad”, afirmó.

Mejía reiteró que el laboratorio tiene como propósito capacitar tanto a estudiantes como a abogados en ejercicio en el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar su práctica profesional.

Orígenes

José Mora, vicerrector académico de la UTH, relató que esta iniciativa fue impulsada por Roger Enrique Valladares, vicepresidente de la universidad. “Legal Tech convierte a la universidad en un referente nacional, regional e internacional”, destacó.

El académico informó que la UTH estableció una alianza estratégica con Applied IA y LegalTech Institute en abril de 2024, lo que la posiciona como referente en la integración de tecnología y derecho.

Asimismo, detalló que este año inició la capacitación de 16 docentes en informática jurídica mediante un diplomado de 30 horas. De igual forma, la universidad ofrece diplomados, seminarios y webinars abiertos al público.

Para este año, se prevé la realización de tres diplomados adicionales en Legal Prompting Avanzado e Inteligencia Artificial en Honduras y Estados Unidos.

El máster Diógenes Martínez, director de la carrera de Derecho, dijo que la UTH ha identificado la necesidad de implementar Legal Tech en la carrera de Derecho, incorporando herramientas tecnológicas que fortalecerán el desempeño de los abogados sin sustituirlos.

Pioneros

Diógenes Martínez, director de la carrera de Derecho, explicó que la universidad implementa una nueva asignatura denominada “Informática Jurídica”, la cual incorpora el uso de inteligencia artificial.

Esta implementación sigue tendencias internacionales, especialmente europeas, y busca una justicia más ágil, transparente y accesible para los ciudadanos mediante el uso de estas tecnologías.

Martínez señaló que el plan de estudios es pionero en incorporar inteligencia artificial en la formación jurídica, y que su modelo está siendo replicado por otras instituciones educativas, adaptando conocimientos internacionales al contexto local.

Cambiando paradigmas

Roger Enrique Valladares, vicepresidente de la UTH, afirmó que los laboratorios Legal Tech están diseñados para servir tanto a la comunidad universitaria como a firmas legales y profesionales externos que buscan capacitación en tecnología aplicada al derecho.

Valladares indicó que, ante el temor de que la inteligencia artificial provoque la pérdida de empleos, la universidad apuesta por cambiar ese paradigma. “Quien sepa utilizar bien la inteligencia artificial se va a destacar sobre quienes no la saben usar”, sostuvo.

Emma Mejía, directora nacional de Mercadeo de la UTH, explicó que el laboratorio Legal Tech combina herramientas para automatizar y potenciar el trabajo de los abogados en la era digital.

“La inteligencia artificial ya no es algo del mañana, es algo de hoy. Como UTH, estamos en el deber de asegurarnos de que nuestros profesionales del área de Derecho sigan preparándose para el futuro y no se conviertan en abogados del pasado”, concluyó.

