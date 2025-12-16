UTH inaugura Legal Tech para impulsar la educación legal con IA

San Pedro Sula, Honduras.

Comprometida con la formación de sus alumnos y la innovación tecnológica, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) inauguró el Legal Tech Lab, un laboratorio de inteligencia artificial orientado al área legal, ubicado en el campus de San Pedro Sula. Este laboratorio se suma al inaugurado recientemente en Tegucigalpa y al instalado en Miami, en UTH Florida University, ambos con acceso remoto disponible.

Javier Mejía, rector de la UTH, señaló que con esta iniciativa la universidad demuestra su compromiso con la modernización y transformación de la educación legal. “Hoy ponemos este centro para que pueda ser utilizado en beneficio de la sociedad”, afirmó. Mejía reiteró que el laboratorio tiene como propósito capacitar tanto a estudiantes como a abogados en ejercicio en el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar su práctica profesional.

Orígenes

José Mora, vicerrector académico de la UTH, relató que esta iniciativa fue impulsada por Roger Enrique Valladares, vicepresidente de la universidad. "Legal Tech convierte a la universidad en un referente nacional, regional e internacional", destacó. El académico informó que la UTH estableció una alianza estratégica con Applied IA y LegalTech Institute en abril de 2024, lo que la posiciona como referente en la integración de tecnología y derecho.

Asimismo, detalló que este año inició la capacitación de 16 docentes en informática jurídica mediante un diplomado de 30 horas. De igual forma, la universidad ofrece diplomados, seminarios y webinars abiertos al público. Para este año, se prevé la realización de tres diplomados adicionales en Legal Prompting Avanzado e Inteligencia Artificial en Honduras y Estados Unidos.

Pioneros

Diógenes Martínez, director de la carrera de Derecho, explicó que la universidad implementa una nueva asignatura denominada “Informática Jurídica”, la cual incorpora el uso de inteligencia artificial. Esta implementación sigue tendencias internacionales, especialmente europeas, y busca una justicia más ágil, transparente y accesible para los ciudadanos mediante el uso de estas tecnologías. Martínez señaló que el plan de estudios es pionero en incorporar inteligencia artificial en la formación jurídica, y que su modelo está siendo replicado por otras instituciones educativas, adaptando conocimientos internacionales al contexto local.

Cambiando paradigmas

Roger Enrique Valladares, vicepresidente de la UTH, afirmó que los laboratorios Legal Tech están diseñados para servir tanto a la comunidad universitaria como a firmas legales y profesionales externos que buscan capacitación en tecnología aplicada al derecho.

Valladares indicó que, ante el temor de que la inteligencia artificial provoque la pérdida de empleos, la universidad apuesta por cambiar ese paradigma. “Quien sepa utilizar bien la inteligencia artificial se va a destacar sobre quienes no la saben usar”, sostuvo.