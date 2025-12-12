Altia Smart City impulsa la empleabilidad juvenil con el Finishing School Program

San Pedro Sula, Honduras.

Altia Smart City presentó los resultados consolidados del Finishing School Program (FSP), una iniciativa ejecutada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer el talento bilingüe en Honduras y mejorar la empleabilidad juvenil en la industria de call centers y servicios BPO (Business Process Outsourcing). El programa, desarrollado en siete clases sucesivas entre enero y diciembre de 2025, capacitó a 451 personas y permitió la contratación de 350 jóvenes, lo que representa una tasa de empleabilidad del 77.2%, superior a los promedios regionales de programas similares de formación acelerada. El FSP consistió en un proceso intensivo de formación presencial, gratuito, en las instalaciones de Altia Smart City. Su objetivo fue consolidar las habilidades lingüísticas de los participantes y elevar su nivel de inglés hacia rangos competitivos requeridos por las empresas del sector. Para muchos jóvenes, esta experiencia significó su primer empleo formal y la posibilidad de ofrecer estabilidad económica a sus familias.

Julia Johansen, representante del BID, expresó vía videoconferencia que Centroamérica posee condiciones favorables para el desarrollo de centros de contacto, como ubicación estratégica, zona horaria compatible e infraestructura digital en crecimiento. Johansen felicitó a los participantes del FSP por su esfuerzo y reiteró el compromiso del BID de continuar apoyando el crecimiento económico productivo para "avanzar hacia un futuro más próspero para más personas en Honduras".

“Estos resultados reflejan no solo el impacto directo en la empleabilidad de la juventud hondureña, sino también la confianza de nuestras empresas-clientes en el talento formado dentro del programa. El FSP se ha convertido en un puente real entre la formación acelerada y oportunidades laborales inmediatas”, afirmó Andrea Duarte, directora de Capital Humano de Altia Smart City. Duarte explicó que el programa generó un impacto significativo en 349 hogares que ahora cuentan con un ingreso adicional. También destacó la participación equitativa entre hombres y mujeres, con énfasis en talento joven de entre 18 y 25 años. Sobre el proceso de selección, indicó que consideraron los siguientes criterios: ser mayores de 18 años, contar con un nivel de inglés aproximado del 75% y demostrar actitud y disponibilidad para continuar aprendiendo.

Luis Barahona, HR Business Partner de Zero Variance by Ubiquity, afirmó que en la empresa creen firmemente en el potencial del talento hondureño. “El FSP nos ha permitido incorporar jóvenes bien preparados, con una actitud sobresaliente y un nivel de inglés que se ajusta a las necesidades de nuestros equipos. Este programa representa un motor real de crecimiento para la industria y una oportunidad transformadora para cientos de jóvenes”, destacó. Zero Variance by Ubiquity es una empresa de subcontratación de procesos de negocio ubicada en Altia Smart City. Walquiria Ochoa, coordinadora de Procinco de la AHM, señaló que el programa demuestra un compromiso con la diversidad, con una participación equilibrada por género y un enfoque en jóvenes del Valle de Sula. “Estos resultados confirman que cuando hay una coordinación estratégica y una visión compartida, pueden construirse modelos que continúen generando empleo”, indicó.

Sofía Hernández, contratada por la empresa-cliente Alorica, comentó que su deseo de crecimiento profesional y la apertura de nuevas oportunidades la motivaron a ingresar al programa. “Hubo días difíciles, pero nunca perdí la motivación. Gracias al FSP, hoy soy parte de un equipo de servicio al cliente y estoy construyendo una vida más estable”, dijo. También agradeció además a los coaches y al equipo que la acompañó en el proceso. La joven expresó que la experiencia fue gratificante y que le ha abierto nuevas oportunidades. “El programa no solo me dio la oportunidad de terminar mis estudios en inglés, sino que también me permitió conseguir un trabajo”, añadió.

• 451 participantes capacitados en siete clases.

• 350 jóvenes contratados en empresas del sector BPO.

• 77.2% de tasa de empleabilidad, superior a lo esperado para un programa piloto ampliado.

• Participación equitativa por género: 48.1% mujeres y 51.9% hombres.

• Predominio del talento joven: 61% de participantes entre 18 y 25 años.

• Participación activa de más de 11 empresas-clientes, entre ellas: Startek, Altiam CX, Alorica, Zero Variance, Km2 Solutions, Concentrix, XOOM BPO y ZVentus. Los sectores con mayor demanda fueron Telecomunicaciones (57.0%) y Salud (37.5%), lo que confirma la creciente necesidad de talento bilingüe para servicio al cliente, soporte técnico y atención médica remota. Los dos grupos más recientes (6 y 7) atendieron a 99 participantes adicionales y lograron 63 nuevas contrataciones. Estas clases demostraron un alto nivel de compromiso, participación activa en sesiones prácticas y un desempeño destacado durante los procesos de entrevista con las empresas-clientes.

