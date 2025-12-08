  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Semilla mejorada y crédito producen más arroz hondureño

El valle de Comayagua produjo 150 quintales de arroz por manzana, así Honduras sigue el camino para aumentar la cosecha del grano

  • 08 de diciembre de 2025 a las 11:00 -
  • Brand Studio
Semilla mejorada y crédito producen más arroz hondureño

La SAG y Dicta aseguran asistencia técnica permanente e innovación varietal, para garantizar la calidad de la cosecha de arroz en Honduras.
San Pedro Sula, Honduras.

La producción hondureña de arroz para este 2025 ha logrado estabilizarse, en el 2024 se niveló con una merma de 4.6% en comparación al 2023, y al 2022 que fue del 32%tendencia que se registra desde el 2018. Para obtener este resultado en la producción nacional, desde el mandato de la presidenta Xiomara Castro y la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se ha logrado mediante una planificación del ciclo, uso de semillas mejoradas de alta calidad genética, riegos oportunos y coordinación productiva, subir la producción de arroz a un 42.7%.

Con la transferencia tecnológica de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), desde estaciones experimentales, se optimizó el manejo del cultivo, reduciendo pérdidas y maximizando el rendimiento por manzana.

En las 1,500 manzanas financiadas se aplicaron paquetes tecnológicos con semilla certificada, fertilización técnica y riego.

En las 1,500 manzanas financiadas se aplicaron paquetes tecnológicos con semilla certificada, fertilización técnica y riego.

Fortalecer la cosecha

La nueva cosecha en promedio fue de 150 quintales por manzana. Comparado con ciclos anteriores, con rendimientos de semilla tradicional promediaban entre 80–100 quintales por manzana), 2025 representa un salto histórico de productividad. “Los rendimientos de productividad mejoraron como resultado de las nuevas variedades con mayor potencial de rendimiento y la implementación de nuevas prácticas de cultivo.

Para el cierre del año se prevé una producción de 530 mil quintales de arroz”, según nos explica la ministra de la SAG, Laura Elena Suazo. La calidad del grano es de mejor tamaño, humedad adecuada, menor porcentaje de impurezas y mayor rendimiento molinero(más grano entero), gracias ala semilla mejorada y prácticas de cosecha y poscosecha más precisas, transferidas por los técnicos de Dicta.

Miguel Andino, es uno de los agricultores que nos comparte su historia de éxito, al cosechar sus 88 manzanas sembradas. “Nuestros arrozales están extraordinarios gracias a la calidad de la semilla y la planificación”, un testimonio que confirma que la productividad aumenta al integrar todas las fases del manejo agronómico con inversión oportuna.

El valle de Comayagua se prepara con mejoras continuas en riego, nutrición balanceada, manejo integrado de plagas y fortalecimiento asociativo.

El valle de Comayagua se prepara con mejoras continuas en riego, nutrición balanceada, manejo integrado de plagas y fortalecimiento asociativo.

Apoyo técnico y financiero

La mayor productividad arrocera se alcanzó mediante el uso de semilla certificada desarrollada por Dicta, fertilización balanceada, manejo integrado de plagas, mecanización y una poscosecha planificada. El Bono Tecnológico Productivo de la SAG garantizó insumos esenciales para adoptar estas prácticas. “La SAG articuló una estrategia integral centrada en: asistencia técnica, acceso a financiamiento, fortalecimiento organizativo y vinculación agroindustrial, para mejorar productividad y competitividad del arroz del valle y a nivel nacional”, confirma Suazo.

Dicta lideró la investigación, validación y transferencia de variedades y brindó recomendaciones de manejo desde estaciones experimentales como Playitas, en Comayagua.

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, (Banadesa), destinó este año más de L4,000 millones al financiamiento de granos básicos, de los cuales L150 millones se orientaron específicamente a la expansión del cultivo de arroz. Los productores hondureños aprovecharon estos recursos para adquirir semilla mejorada, fertilizantes, agroquímicos, contratar mecanización, combustibles y mano de obra, fortaleciendo así su capacidad productiva.

La inversión de L150 millones permitió ampliar la frontera agrícola, incrementar las áreas sembradas, generar empleo local y dinamizar la economía rural, además de fortalecer a toda la cadena agroindustrial del arroz y mejorar la oferta nacional del grano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias