Productores de café reciben impulso tecnológico gracias a cooperación china

La caficultura hondureña recibe un valioso impulso con la donación china de equipo agrícola valorado en más de 200 millones de lempiras, destinado a miles de pequeños productores

  • 26 de noviembre de 2025 a las 08:15 -
  • Brand Studio
Autoridades de la SAG y representantes de China durante la entrega del equipo agrícola en San Lorenzo.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La caficultura hondureña vive un momento decisivo con la llegada de equipo de mecanización agrícola donado por la República Popular China, una contribución valorada en más de 200 millones de lempiras.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Subsecretaría de Caficultura, recibió oficialmente los insumos en la Aduana El Henecán, San Lorenzo, Valle, reafirmando una relación bilateral enfocada en el desarrollo rural y el fortalecimiento productivo del país.

La cooperación incluye 5,000 secadoras solares para café y 5,000 kits de mecanización agrícola, herramientas diseñadas para transformar las condiciones de trabajo de millas de pequeños productores. Desde el gobierno central han informado que este apoyo se da como respuesta a dos desafíos críticos del rubro: la pérdida de calidad por humedad y la alta dependencia de mano de obra, que representa hasta el 70% de los costos de producción.

La donación de secadoras solares busca mejorar la calidad del café hondureño.

Modernización clave

Cabe señalar que, las secadoras solares permitirán el manejo adecuado de más de 525,000 quintales de café por año, reduciendo pérdidas postcosecha y generando un valor agregado que supera los seis millones de lempiras.

Los kits de mecanización, compuestos por motosierra, desmalezadora, podadora y fumigadora de motor, abrirán oportunidades para la creación de microempresas de servicios agrícolas, capaces de reducir los costos de producción hasta en un 30% anual.

Vocación productiva

​​​​​​El subsecretario de Caficultura, Carlos Roberto Murillo, expresó que esta cooperación representa una oportunidad concreta para más de 60,000 productores a nivel nacional. Destacó que la gestión con la Embajada de China se desarrolló en tiempo récord y que, paralelamente, el Gobierno de Honduras está distribuyendo 320.000 quintales de fertilizante y 20.000 kits de herramientas manuales con fondos nacionales.

Por su parte, el Embajador de la República Popular China, Yu Bo, explicó sobre el valor de esta iniciativa para el país. Señaló que esta donación beneficiará un rubro estrechamente ligado al bienestar de miles de familias y al futuro de los jóvenes hondureños, al potenciar la capacidad productiva, el contenido tecnológico y la rentabilidad del sector.

Productores recibirán kits de mecanización que reducirán los costos de producción.

Llamado a avanzar

Es importante destacar que, esta cooperación se convierte en un punto de inflexión para que el sector cafetalero fortalezca su competitividad, mejore ingresos y amplias oportunidades económicas.
​​​​​​​Al apostar por tecnología y eficiencia, la caficultura hondureña se encamina hacia un modelo más sostenible, rentable y accesible para los productores que sostienen la economía rural del país.

