Junior Burbara: “La cultura, el arte, el deporte y el ambiente no son un lujo”

San Pedro Sula, Honduras.

Junior Burbara, candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, reafirmó su compromiso con la reactivación cultural, el impulso al deporte y la protección del medio ambiente, tres pilares que, según él, “fortalecen el tejido social y construyen una ciudad más humana y con identidad”. Burbara lamentó el actual abandono municipal al sector cultural y artístico en la ciudad, señalando que instituciones históricas como el Museo de Antropología e Historia, el Museo del Niño, el Centro Cultural Infantil y la Escuela de Música Victoriano López se encuentran sin el apoyo necesario para operar dignamente.

“La cultura no es un lujo, es una inversión en el alma de nuestra ciudad. Vamos a rescatar nuestros espacios culturales, apoyar a nuestros artistas y devolverle a San Pedro Sula su orgullo cultural”, afirmó el candidato. Entre sus propuestas, destacó la construcción de la Plaza de la Cultura, un moderno complejo artístico y educativo que se edificará en el antiguo terreno del JTR. Este espacio contará con un teatro para 1,500 personas, salones para la enseñanza de música, danza y artes visuales, y áreas abiertas para presentaciones culturales al aire libre.

Deporte para todos

En materia deportiva, Burbara anunció la reactivación del Instituto Municipal del Deporte, con el objetivo de promover todas las disciplinas deportivas, más allá del fútbol. "También vamos a recuperar los espacios públicos deportivos municipales en los barrios y colonias para organizar campeonatos interbarrios para fomentar la sana competencia y convivencia", explicó.

Además, propuso apoyar a los atletas sampedranos con patrocinios y reconocimiento a los medallistas locales. “Somos una ciudad con mucho talento y no podemos dejarlos de la mano, haciendo que ellos o sus familias tengan que hacer esfuerzos económicos enormes para representar la ciudad. El deporte es prevención, disciplina y orgullo. Nuestros atletas merecen apoyo y oportunidades para representar con dignidad a San Pedro Sula”, subrayó.

Protección ambiental y desarrollo sostenible