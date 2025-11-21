“Que salgan a votar”: misión de la UE ante tensiones electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Marques explicó las prioridades de la misión, los principales hallazgos preliminares, las preocupaciones institucionales y los criterios que aplicarán para evaluar el día electoral.

Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), comentó que vigilan de cerca el proceso electoral en Honduras en medio de una fuerte polarización.

Dijo que, pese a todos los inconvenientes, han detectado esfuerzos locales para que todo marche bien en las elecciones del 30 de noviembre. Además, pidió a los hondureños no dejarse llevar por el clima político y acudir a las urnas.

¿Cuál es el principal objetivo de la misión de observación en Honduras para este proceso electoral?

El mandato es hacer un análisis exhaustivo de todas las etapas del proceso electoral: desde el censo, pasando por la campaña, la votación, el conteo, la transmisión de resultados y todo el contencioso postelectoral.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Evaluamos si cada fase se desarrolla de acuerdo con la ley hondureña, pero también conforme a los compromisos internacionales y regionales que el país ha firmado. Nuestro análisis combina documentación, entrevistas y verificación en campo.

¿Cómo garantizan independencia e imparcialidad?

Todos nuestros observadores firman un código de conducta y aplican una metodología estricta basada en la verificación de datos desde múltiples fuentes.

Contrastamos cada información con instituciones, partidos políticos, sociedad civil y ciudadanía. Esta triangulación nos permite tener una visión equilibrada y precisa de cada hecho que analizamos.

¿Cuántos observadores están desplegados en el país y cuántos estarán activos el día de la elección?

El equipo central llegó el 11 de octubre. Luego arribaron los observadores de largo plazo, que están distribuidos en los 18 departamentos. Este fin de semana llegan 38 observadores de corto plazo. El día de la elección tendremos entre 138 y 140 observadores, incluyendo una delegación del Parlamento Europeo y personal de embajadas de los Estados miembros, así como socios como Noruega y Canadá.Parte del equipo se queda después de la elección para analizar el periodo postelectoral.

¿En qué áreas del proceso se están enfocando con mayor detalle?

En todas. Aunque no estuvimos presentes durante el censo, hicimos reuniones y análisis documentales con el Registro Nacional de las Personas. Revisamos además el proceso de inscripción de candidaturas, los rechazos, la capacitación de custodios y miembros de mesas, la logística electoral, la campaña y el financiamiento político. Todo el ciclo es relevante para nosotros.

¿Cuáles son los principales retos o preocupaciones identificados hasta ahora?

La institucionalidad. Hemos observado que las disputas político-partidarias están afectando el funcionamiento de los órganos electorales. Nos preocupa especialmente que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no esté operando plenamente por temas vinculados a requerimientos fiscales pendientes en la Corte Suprema. Eso interfiere en su preparación a pocos días de la elección.

En el CNE también hemos visto retrasos derivados de desacuerdos internos, como ocurrió con el Trep o la contratación del transporte electoral. No cuestionamos los procesos legales; lo que señalamos es el impacto que estos conflictos tienen en la organización electoral.

¿Qué les han expresado los partidos políticos en las reuniones sostenidas?

Con todos hemos discutido su preparación para la jornada electoral: capacitación de custodios, manejo de actas —que son la base legal del escrutinio—, libertad de movimiento durante la campaña y su capacidad para fiscalizar el día de la elección. También les escuchamos sobre sus preocupaciones respecto a la transparencia y el acceso a información.