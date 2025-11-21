CNE da luz verde a congresistas de EEUU para ser observadores de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, por unanimidad de votos, la acreditación de una delegación de ocho congresistas estadounidenses que vendrán como observadores al proceso electoral del 30 de noviembre, según confirmó la consejera Cossette López. ​​​ El representante de Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, también informó que su voto fue a favor de la acreditación de los representantes del Congreso de Estados Unidos.

López detalló que la Embajada de Estados Unidos remitió la solicitud formal y que la propuesta también fue respaldada por su despacho y por la consejera presidenta, Ana Paola Hall. La consejera destacó la importancia del grupo, del que dijo que se trata de una delegación “bastante nutrida y con mucha prestancia”. Entre los legisladores figuran perfiles de alto peso político en Washington, entre ellos Bryan Steil, Jim Himes, María Elvira Salazar, Jimmy Panetta, Claudia Tenney, Ben Cline, French Hill y Rick Crawford. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Contratiempo en convoy electoral

La funcionaria electoral también informó sobre una serie de incidentes logísticos ocurridos durante el traslado del material electoral. Explicó que el convoy con rumbo a Tocoa, Colón, enfrentó un desperfecto mecánico que lo retuvo primero en Limones y, posteriormente, en San Esteban, Olancho, lo que obligó a movilizar repuestos desde Tegucigalpa. “Tuvimos la oportunidad de superarlo y ya han llegado”, dijo, al recordar que ningún vehículo del convoy puede separarse, lo que paralizó la caravana por aproximadamente cinco horas. Aseguró que, pese al inconveniente, el material llegó de forma segura a los centros de acopio y que la maquila de las maletas para los departamentos continúa avanzando. Confirmó, además, que a las 6:06 de la mañana se completó la carga de 530 kits tecnológicos, junto a 15 kits de contingencia. En ese sentido, lanzó un llamado a los comités departamentales y municipales, así como a los partidos políticos, a ser estrictos con el manejo de estos últimos. “Deben saber exactamente dónde están, en qué condiciones están; no deben abrirse, sino bajo condiciones muy específicas”, advirtió. Recordó que los kits de contingencia tienen un biométrico adicional y papeletas extra que requieren vigilancia rigurosa.

Llegada de GPS y ajustes logísticos

La consejera confirmó que para el viernes se espera la llegada, vía courier, de los GPS que serán colocados en las maletas electorales. “A las 11:53 de la mañana estará llegando el vuelo de un courier que trae los GPS”, indicó, al aclarar que el uso de un avión privado fue descartado por falta de disponibilidad. Añadió que el envío se reprogramó para el aeropuerto de Palmerola y que se trata de tres pallets con 6,000 dispositivos. “Es uno por cada junta receptora de votos”, detalló.

Observación internacional y tensiones institucionales

López señaló que este día también sostendrán una reunión con la observación electoral internacional y que mantiene plena disposición de rendir cuentas ante cualquier organismo, incluido el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). “No tengo problemas con comentarle a nadie sobre los pormenores del proceso. La transparencia es parte de las cosas que tenemos que brindar”, dijo. Respecto a la denuncia presentada por las Fuerzas Armadas en su contra, la consejera sostuvo su postura crítica sobre el comportamiento de algunos elementos destacados en el Instituto de Formación Profesional (Infop). Aseguró que existe una “cuestión sistemática” de tensiones y que no dejará de denunciar lo que considera irregularidades. “Aquí se nos quiere poner un bozal... no podemos permitir que se entorpezca la labor del CNE”, afirmó. Relató que personal militar ha ingresado sin autorización a áreas sensibles, tomado fotografías y realizado acciones que generan fricción con el personal del CNE. “Si la orden no viene de los superiores del CNE, ¿de quién viene?”, cuestionó.

Avances técnicos y preparación de elecciones

Sobre la infraestructura tecnológica, López informó que los call centers están en proceso de instalación y que los partidos políticos ya trabajan en sus interconexiones con el micro data center del CNE. También reafirmó que pronto iniciará la entrega de credenciales a los partidos y la acreditación de custodios informáticos.

Llamado a la paz y respeto a los resultados