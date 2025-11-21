Cossette López sobre Ana Paola Hall: "Es mi colega, no es mi jefa"

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió este viernes a su no asistencia al banderillazo oficial del traslado de maletas electoral desde las bodegas del Infop, actividad a la que solo asistieron Ana Paola Hall y Marlon Ochoa.
López se refirió a diferentes temas del proceso electoral y dejó un mensaje sobre Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE.
En primera instancia, López confirmó que se aprobó, por mayoría de votos dos a uno, la acreditación de una delegación de ocho congresistas estadounidenses que vendrán como observadores al proceso electoral del 30 de noviembre.
López detalló que la Embajada de Estados Unidos remitió la solicitud formal y que la propuesta fue respaldada por su despacho y por la consejera presidenta Ana Paola Hall.
La funcionaria electoral también informó sobre una serie de incidentes logísticos ocurridos durante el traslado del material electoral.
Explicó que el convoy con rumbo a Tocoa, Colón enfrentó un desperfecto mecánico que lo retuvo primero en Limones y posteriormente en San Esteban, Olancho, obligando a movilizar repuestos desde Tegucigalpa.
Por otro lado, la consejera confirmó que para este viernes se espera la llegada, vía courier, de los GPS que serán colocados en las maletas electorales.
Respecto a la denuncia presentada por las Fuerzas Armadas en su contra, la consejera sostuvo su postura crítica sobre el comportamiento de algunos elementos destacados en el Infop. Aseguró que existe una “cuestión sistemática” de tensiones y que no dejará de denunciar lo que considera irregularidades.
“Aquí se nos quiere poner un bozal... no podemos permitir que se entorpezca la labor del CNE”, afirmó. Relató que personal militar ha ingresado sin autorización a áreas sensibles, tomado fotografías y realizado acciones que generan fricción con el personal del CNE. “Si la orden no viene de los superiores del CNE, ¿de quién viene?”, cuestionó.
La consejera reiteró su deseo de que el 30 de noviembre se desarrolle en un ambiente de tranquilidad. “Aspiro a que no haya personas agrediendo a otras, que todo el mundo ejerza su voto y que ese voto sea respetado”, expresó.
Entre otras cosas, la representante del Partido Nacional en el CNE aclaró por qué no estuvo en el banderillazo oficial del traslado del material electoral.
López explicó que hubo algunas actividades en las que el resto de consejeros no asistieron y ella sí lo hizo, ejemplificando un evento que se desarrollo con las Fuerzas Armadas.
"Ayer, yo sí estaba en el Infop, estaba a unos metros, no detuve ningún camión", dijo en tono jocoso la consejera Cossette López.
Y por último, López aclaró: "La consejera presidenta del CNE es mi colega, no es mi jefa". Sobre esta declaración, ni Ochoa ni Hall se han pronunciado.