Principales declaraciones del Congreso de EEUU sobre el proceso electoral

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró este jueves la audiencia titulada “La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”, en la que se analizó la situación del proceso electoral hondureño. Alrededor de la 1:20 de la tarde comenzó la audiencia estadounidense con las palabras de la congresista republicana María Elvira Salazar. La sala estaba llena de testigos, incluidos candidatos presidenciales y diputados hondureños. Durante su intervención en la reunión, Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), abordó las denuncias que vinculan a los magistrados del TJE y los problemas en el CNE, y expresó la preocupación de diversos sectores ante el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

La sesión fue promovida por María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos y presidenta del subcomité, quien escribió en su cuenta de X: "En 10 días, Honduras escogerá entre la democracia o la tiranía. Los socialistas están tratando de arrebatarle las elecciones al pueblo. Acompáñenme hoy a escuchar por qué Estados Unidos debe asegurar que la democracia prevalezca durante una audiencia crucial: 'Democracia en Peligro: La Lucha por Elecciones Libres en Honduras'. No vamos a perder otro país en nuestro propio vecindario ante el socialismo".

Nos encontramos en Estados Unidos como parte de la comitiva invitada al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, donde se abordará la audiencia nominada como Democracia en Peligro, la lucha por elecciones limpias en Honduras.



Es un momento crucial para que el mundo escuche... pic.twitter.com/coqDGgy4dr — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) November 20, 2025

A la audiencia asistió Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, acompañado por varios representantes entre ellas Iroshka Elvir, diputada y esposa del candidato; la congresista Maribel Espinoza; Fátima Mena y Claudia Ramírez, así como otros líderes del Partido Nacional. Algunos de los representantes estadounidenses que estuvieron presentes en la reunión son: Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Deborah Ullmer, directora regional de Programas para América Latina y el Caribe; y Enrique Roig, vicepresidente de Asuntos Externos. La convocatoria, organizada por el Comité de Asuntos Exteriores y liderada por Salazar, reunió a actores políticos y representantes de la sociedad civil para exponer preocupaciones sobre transparencia, garantías democráticas y condiciones del proceso electoral hondureño.

Declaraciones de María Elvira Salazar durante la audiencia