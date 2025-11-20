Cinco países de la OEA piden garantías para el proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda pidieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que celebre una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el próximo martes sobre las elecciones generales de Honduras del domingo 30 de noviembre. “La Secretaría General de la OEA y la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras han planteado públicamente cuestiones que apuntan a crecientes riesgos para la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en los preparativos de las elecciones y amenazas tanto a los funcionarios como a los procesos electorales. Estos acontecimientos merecen toda la atención del Consejo”, escribieron los países en la petición, según informó Efe.

La solicitud de este grupo de países se formalizó después de que la organización expresara su preocupación por el proceso electoral que se desarrolla en Honduras y exigiera respeto a la independencia electoral del país. "Expresamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos en la República de Honduras", indica una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente, destacando que tanto la Secretaría General de la OEA como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido sobre riesgos crecientes relacionados con "la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en la preparación electoral y amenazas a los funcionarios y procesos electorales". Los Estados que lideran la petición remarcaron su apoyo al trabajo de la MOE y reiteraron las "líneas rojas" planteadas por la misión en sus últimas comunicaciones. Entre estas, subrayaron la importancia de que "el Consejo Nacional Electoral de Honduras pueda llevar a cabo sus responsabilidades organizativas y técnicas de manera independiente, libre de interferencias o presiones indebidas, de conformidad con la ley hondureña".

Piden que el CNE y TJE comparezcan ante el Consejo Permanente

Asimismo, los países firmantes hicieron un llamado a todas las autoridades hondureñas, incluidas las electorales, judiciales y las Fuerzas Armadas, a actuar “con esmero y fidelidad dentro del marco constitucional y legal de Honduras”. Aseguraron que proteger la seguridad de los funcionarios electorales y la integridad del proceso es “indispensable para permitir que el pueblo hondureño ejerza sus derechos democráticos”. Como medida concreta, propusieron que el Gobierno de Honduras facilite una presentación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ante el Consejo Permanente para explicar la situación. La propuesta incluye la celebración de una sesión especial el 25 de noviembre de 2025, cinco días antes de los comicios. Finalmente, invitaron a otros países de la OEA a unirse como cofirmantes “para fortalecer la respuesta colectiva” respecto al caso hondureño.