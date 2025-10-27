Misión de la Unión Europea desplegará mañana los primeros observadores para las elecciones

Tegucigalpa

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) ya se instaló en Honduras para dar seguimiento al desarrollo de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

El equipo, encabezado por el eurodiputado Francisco Assis, iniciará este martes el despliegue de 32 observadores de largo plazo en los diferentes departamentos del país.

Durante la primera conferencia de prensa ofrecida en Tegucigalpa, Assis subrayó que la presencia de la Unión Europea en Honduras responde a una invitación del gobierno y del Consejo Nacional Electoral (CNE), y reafirma el compromiso del bloque europeo con la democracia hondureña.

“Es un placer estar aquí y un gran honor encabezar esta misión. Una vez más, la Unión Europea demuestra su compromiso con el proceso democrático del país”, expresó.

Esta será la cuarta ocasión en que la Unión Europea observa comicios en Honduras, tras las misiones desplegadas en 2001, 2013 y 2017.

En esta oportunidad, la MOE-UE realizará una observación exhaustiva de todos los aspectos del proceso electoral, desde la etapa preparatoria hasta la declaratoria de resultados.

“La metodología de la Unión Europea se basa en una observación de largo plazo y en los principios de imparcialidad, independencia, transparencia y no injerencia”, explicó el jefe de la misión.

Añadió que el análisis incluirá el marco legal, la gestión del CNE, el censo electoral, el registro de candidaturas, la equidad en el acceso a los medios de comunicación, el uso de recursos públicos y la participación de la sociedad civil, entre otros aspectos.

Assis detalló que los observadores europeos también darán seguimiento al acto de votación, el escrutinio, la transmisión de resultados y los eventuales recursos o apelaciones.

La misión precisó que no se pronunciará sobre los resultados electorales, sino que evaluará el proceso desde una perspectiva técnica, valorando la confianza generada en el electorado.

“Mañana desplegaremos a 32 observadores de largo plazo en los departamentos de Honduras, para apoyar al equipo de expertos con sede en Tegucigalpa. Durante la semana electoral se sumarán 38 observadores de corto plazo y una delegación de miembros del Parlamento Europeo”, anunció Assis.

Además, se integrará un grupo adicional de observadores provenientes de las misiones diplomáticas de los Estados miembros acreditados en el país.

En total, la misión contará con unos 120 observadores, procedentes de países de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá, quienes estarán presentes durante la jornada electoral y el escrutinio.

Assis destacó que la MOE-UE permanecerá en Honduras hasta el 16 de diciembre, y dos días después de las elecciones emitirá una declaración preliminar con sus primeras conclusiones, seguida de un informe final que se entregará al Gobierno, al CNE, a los partidos políticos y a la sociedad civil, con recomendaciones técnicas para mejorar futuros procesos electorales.

El jefe de la misión enfatizó que el trabajo de observación se realiza con un enfoque multidisciplinario, integrado por especialistas en distintas áreas, lo que permitirá realizar un análisis “profundo, riguroso y objetivo” del proceso electoral.

“Tenemos un equipo dotado de recursos humanos en múltiples dimensiones, capaz de hacer un análisis amplio y preciso”, afirmó.

Consultado sobre cómo la población podrá comprobar la imparcialidad de la misión, Assis fue categórico: “Nuestro compromiso es con la democracia, con el Estado de derecho y con los derechos humanos. No tenemos ningún interés en favorecer a ninguna candidatura ni en interferir en la política interna del país”.

Respecto al ambiente de polarización previo a los comicios, el eurodiputado aclaró que la misión no comentará la coyuntura política hondureña, pues su labor se limita estrictamente a observar y dialogar con todos los actores.

“Nuestra función no es intervenir, sino observar con independencia y objetividad. Los hondureños deben resolver sus propios asuntos; nosotros respetamos el principio de no injerencia”, sostuvo.