Romeo Vásquez arremete contra Roosevelt Hernández por pedir actas presidenciales

Romeo Vásquez afirma que pedir actas presidenciales es ilegal y un peligroso precedente para la democracia hondureña.

Romeo Vásquez Velásquez fue el titular de las Fuerzas Armadas durante la crisis política de 2009 que derivó en el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya Rosales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, cuestionó públicamente la reciente solicitud realizada por el titular del Estado Mayor Conjunto (EMC), Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que pidió copias de las actas presidenciales.

Según Vásquez, la misión constitucional de la institución castrense es garantizar el respeto al voto popular y no actuar en favor de intereses partidarios.

Repudio ante el pedido del jefe de las Fuerzas Armadas de contar las actas

Dicha petición, presentada desde el viernes, ha generado rechazo en diversos sectores que consideran la acción como irregular y contraria a la Constitución.

Para el general en retiro, esta decisión evidencia que Hernández “dejó de servir a la bandera para ponerse al servicio de Libre y del llamado familión”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Vásquez Velásquez exhortó al jefe militar a concluir su gestión con dignidad. “Retírese con honor y no arrastre a la institución”, expresó.

Asimismo, advirtió que “el patriotismo no debe confundirse con servilismo, ni la obediencia con traición”, subrayando que las Fuerzas Armadas de Honduras “no se someten ante ningún partido político”.

Finalmente, señaló que intentar favorecer al “régimen del familión” solicitando las actas constituye una ilegalidad, y aseguró que ese acto pretende “usar a las Fuerzas Armadas para legitimar un fraude al estilo de Venezuela”.

Redacción La Prensa
