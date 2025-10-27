Cossette López reitera negativa a petición de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), brindó declaraciones la mañana de este lunes, en las que reafirmó públicamente su negativa ante la petición presentada por Roosevelt Hernández, titular de las Fuerzas Armadas de Honduras. Asimismo, dejó claro que la solicitud de las FF. AA. para obtener copias de las actas presidenciales recibirá una respuesta basada en los procedimientos legales y constitucionales.

La petición de Hernández será remitida al pleno del CNE de manera escrita, y los tres consejeros deberán votar. Hasta el momento, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, se ha sumado a la negativa. "Esto debe pasar por un análisis legal y constitucional. Hay diferentes líneas de acceso a los datos, y el Consejo Nacional Electoral tiene una línea de acceso igual a la de los partidos políticos, de conformidad con la conexión directa", dijo López en entrevista. La consejera añadió que "las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de los mecanismos de divulgación y descargar las actas que están disponibles. Hay limitaciones específicas y esa solicitud solo falta que se formalice".

A su vez, la representante del Partido Nacional en el CNE mencionó que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en el conteo de votos, ya que cada organismo tiene claramente delimitadas sus funciones. “Nosotros organizamos las elecciones y ellos son garantes de las mismas, pero pueden tener acceso por otros mecanismos menos complejos de manejar en la opinión pública”, añadió Cossette López.

