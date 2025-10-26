Repudio ante el pedido del jefe de las Fuerzas Armadas de contar las actas

Tegucigalpa

El reciente pedido del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE) para recibir una copia de las actas de cierre con el conteo de votos provocó una oleada de críticas entre diferentes sectores, que consideran su solicitud improcedente y hasta descabellada.

Las Fuerzas Armadas, por su carácter apolítico, tienen la misión de resguardar el orden y garantizar la seguridad durante los procesos electorales, no de participar en el conteo ni en la verificación de resultados.

Durante una reunión celebrada el 24 de octubre con los consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López—, Hernández planteó de manera directa que los militares pudieran tener acceso a las actas presidenciales, lo que fue rechazado de inmediato por distintos actores políticos.

El exdiputado y exaspirante presidencial Olban Valladares calificó la propuesta como “absurda”.

“A mí me sorprende la incoherencia, y no digamos de las Fuerzas Armadas, me resisto a calificar ni siquiera al mando de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la persona que ha estado en el camino equivocado tiene nombre y apellido, y es el jefe del Estado Mayor Conjunto (Roosevelt Hernández)”, señaló Olban Valladares.

El analista político fue directo y dijo sobre Roosevelt: “Él ha echado por tierra todo el prestigio, la imagen, la gran estimación y el cariño que el pueblo hondureño ha tenido por su brazo armado durante décadas”.

En la reunión, Hernández fue franco y de frente, a los consejeros les pidió: “Muy respetuosamente le dije al pleno que participamos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos; solo nos interesa un acta, como reza la Constitución (de la República), que es el acta presidencial”.