Repudio ante el pedido del jefe de las Fuerzas Armadas de contar las actas

El reciente pedido del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al Consejo Nacional Electoral (CNE) para recibir una copia de las actas de cierre con el conteo de votos provocó una oleada de críticas entre diferentes sectores, que consideran su solicitud improcedente y hasta descabellada.
Las Fuerzas Armadas, por su carácter apolítico, tienen la misión de resguardar el orden y garantizar la seguridad durante los procesos electorales, no de participar en el conteo ni en la verificación de resultados.
Durante una reunión celebrada el 24 de octubre con los consejeros del CNE —Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López—, Hernández planteó de manera directa que los militares pudieran tener acceso a las actas presidenciales, lo que fue rechazado de inmediato por distintos actores políticos.
El exdiputado y exaspirante presidencial Olban Valladares calificó la propuesta como “absurda”.
“A mí me sorprende la incoherencia, y no digamos de las Fuerzas Armadas, me resisto a calificar ni siquiera al mando de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la persona que ha estado en el camino equivocado tiene nombre y apellido, y es el jefe del Estado Mayor Conjunto (Roosevelt Hernández)”, señaló Olban Valladares.
El analista político fue directo y dijo sobre Roosevelt: “Él ha echado por tierra todo el prestigio, la imagen, la gran estimación y el cariño que el pueblo hondureño ha tenido por su brazo armado durante décadas”.
En la reunión, Hernández fue franco y de frente, a los consejeros les pidió: “Muy respetuosamente le dije al pleno que participamos nosotros, las Fuerzas Armadas, en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos; solo nos interesa un acta, como reza la Constitución (de la República), que es el acta presidencial”.
Reacciones
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, respondió a través de su cuenta de X que la solicitud de Hernández contraviene principios constitucionales.
“Durante la reunión de trabajo sostenida entre el CNE y las FF AA, ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales contrarios a la solicitud verbal del jefe del Estado Mayor Conjunto, de facilitar la injerencia en la facultad exclusiva del CNE sobre el escrutinio y los resultados a nivel presidencial”, escribió.
Asimismo, aseguró que seguirán, desde el CNE, coordinando el trabajo requerido, de acuerdo con el artículo 272 de la Constitución de la República, el que establece que las Fuerzas Armadas deben garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso.
Más rechazo
Por su parte, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, se pronunció en rechazo al afán del jefe del EMC en querer tener las actas de cierre presidenciales. “Las caretas se van cayendo a medida que nos acercamos a la derrota inminente del socialismo del siglo XXI. Todos sus aliados ‘asolapados’ comienzan a darse color”, colgó en un mensaje en su cuenta de X.
En un llamado al ente electoral agregó: “Al CNE: no es tiempo de tener dudas ni temores. Honduras se acerca al momento de la verdad, es hoy o nunca.
A la Comunidad Internacional: estar alerta y pendientes de Honduras, Dios con nosotros”, concluyó. Otra de las figuras políticas que no tardó en verter su opinión es Maribel Espinoza, parlamentaria y exaspirante a la Presidencia por el Partido Liberal (PL), quien lamentó las posturas de las Fuerzas Armadas, especialmente de Roosevelt Hernández.
“Cuando la Constitución de la República le impone a las FF AA el deber de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y el ejercicio del libre sufragio, no es para suplantar al CNE en sus atribuciones para hacer el escrutinio de votos y hacer la declaratoria de elecciones, sino para transportar, vigilar y custodiar las urnas e impedir los golpes de Estado desde el poder”, manifestó Espinoza en sus redes sociales.
Espinoza llamó a mantener el orden e impedir que grupos de colectivos o desde la propia Presidencia del Poder Ejecutivo dirigido por Xiomara Castro quieran desestabilizar el país para romper el orden constitucional, además, felicitó la labor de la consejera Hall.