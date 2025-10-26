UNAH rechaza que las FF AA accedan directamente a los resultados de las elecciones presidenciales

Tegucigalpa

Luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, solicitara al Consejo Nacional Electoral (CNE) que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) reciban copias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial, diversas figuras políticas se pronunciaron en contra de su controvertida petición.

Este domingo, mediante un comunicado en sus redes sociales, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se refirió al respecto: "La solicitud de acceso directo a los resultados presidenciales por parte de las FF. AA. carece de fundamento constitucional y legal, y vulnera los principios de autonomía electoral, apoliticidad y subordinación militar".

La UNAH argumenta que "el artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras limita la participación de las Fuerzas Armadas al ámbito de la seguridad y logística electoral"; asimismo, detalla que "la Ley Electoral atribuye exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la administración y divulgación de los resultados electorales".

También manifiesta que "permitir dicha injerencia supondría un retroceso democrático, afectando la legitimidad del sufragio y la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Es necesario reafirmar el carácter civil de la democracia hondureña, fortaleciendo los límites institucionales y la cultura constitucional en las Fuerzas Armadas".

La UNAH concluye expresando que "como institución rectora de la educación superior y espacio plural del pensamiento y del rigor académico, reitera su compromiso con el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, la promoción de una cultura constitucional que limite el ejercicio del poder y garantice la neutralidad institucional y la defensa de la autonomía electoral como principio esencial de la soberanía ciudadana".

En recientes declaraciones, Roosevelt Hernández manifestó que, durante una reunión con los consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López, propuso que las FF AA tuvieran acceso a las actas presidenciales el día de las elecciones generales.

“Muy respetuosamente pedí que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, solo nos interesa el acta presidencial”, expresó el alto mando militar.