"Papi a la Orden" encabeza la “Caravana de la Esperanza y Transformación” en Cortés

El recorrido de Nasry Asfura abarcó los municipios de San Antonio de Cortés, San Francisco y Santa Cruz de Yojoa

    "Papi a la Orden" pudo escuchar de cerca el pensar de la gente del norte de Honduras.
Santa Cruz de Yojoa

Miles de simpatizantes participaron este fin de semana en la Caravana de la Esperanza y Transformación, encabezada por el candidato presidencial Nasry Asfura, "Papi a la Orden".

El recorrido abarcó los municipios de San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa, donde predominó un ambiente de entusiasmo, música y banderas azul y blanco.

La actividad fue organizada por los candidatos a alcalde Óscar David Cabrera (San Antonio de Cortés), Milton Madrid (San Francisco de Yojoa) y Ricardo Fernández (Santa Cruz de Yojoa).

El presidenciable del Partido Nacional estuvo respaldado por grandes caravanas.

De acuerdo con los organizadores, la caravana se extendió por varios kilómetros con la participación de vehículos, motocicletas y ciudadanos que expresaron su respaldo al proyecto político liderado por Asfura.

Durante el recorrido, el aspirante presidencial saludó a los asistentes, se tomó fotografías y compartió breves conversaciones con vecinos, en lo que denominó una muestra de cercanía y trabajo conjunto.

La juventud nacionalista se unió a la actividad del fin de semana.

El evento concluyó con una concentración en Peña Blanca, donde Asfura ofreció un mensaje centrado en la descentralización de recursos y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Reiteró su propuesta de dotar a las municipalidades de maquinaria como retroexcavadoras, volquetas, tractores y pipas de agua, para que puedan atender directamente las necesidades de sus comunidades.

“Honduras, vamos a estar bien. No tengamos miedo”, expresó Asfura ante los asistentes.

Nasry Asfura saluda a un emprendedor en su recorrido por el norte del país.

Familias, jóvenes y comerciantes participaron en el evento, que según los organizadores buscó enviar un mensaje de esperanza y unidad nacionalista.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
