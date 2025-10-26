"Papi a la Orden" encabeza la “Caravana de la Esperanza y Transformación” en Cortés

Santa Cruz de Yojoa
Miles de simpatizantes participaron este fin de semana en la Caravana de la Esperanza y Transformación, encabezada por el candidato presidencial Nasry Asfura, "Papi a la Orden".
El recorrido abarcó los municipios de San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa, donde predominó un ambiente de entusiasmo, música y banderas azul y blanco.
La actividad fue organizada por los candidatos a alcalde Óscar David Cabrera (San Antonio de Cortés), Milton Madrid (San Francisco de Yojoa) y Ricardo Fernández (Santa Cruz de Yojoa).
De acuerdo con los organizadores, la caravana se extendió por varios kilómetros con la participación de vehículos, motocicletas y ciudadanos que expresaron su respaldo al proyecto político liderado por Asfura.
Durante el recorrido, el aspirante presidencial saludó a los asistentes, se tomó fotografías y compartió breves conversaciones con vecinos, en lo que denominó una muestra de cercanía y trabajo conjunto.
El evento concluyó con una concentración en Peña Blanca, donde Asfura ofreció un mensaje centrado en la descentralización de recursos y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Reiteró su propuesta de dotar a las municipalidades de maquinaria como retroexcavadoras, volquetas, tractores y pipas de agua, para que puedan atender directamente las necesidades de sus comunidades.
“Honduras, vamos a estar bien. No tengamos miedo”, expresó Asfura ante los asistentes.
Familias, jóvenes y comerciantes participaron en el evento, que según los organizadores buscó enviar un mensaje de esperanza y unidad nacionalista.