Pablo Ramón Soto, diputado de Libre, denuncia supuestas amenazas de muerte en Tocoa

Tocoa, Colón.

Pablo Ramón Soto Bonilla, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció el pasado sábado haber sido víctima de un supuesto atentado contra su vida, en Tocoa, Colón, luego de un altercado con un ciudadano identificado como Edgardo Matute. Según la denuncia presentada ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Soto relató que viajaba desde Tegucigalpa hacia Tocoa para acompañar a Rixi Moncada, candidata presidencial de su partido, en una visita política.

El legislador explicó que, al llegar cerca de su vivienda (donde un conocido utiliza un corredor como punto de venta de carnes), se encontró con cuatro personas en el lugar.

“Llegué y saludé a las cuatro personas que estaban ahí. Llegué con los compañeros que me acompañaban de Tegucigalpa y empezó alguien a lanzar insultos de la nada, como ‘marihuanero’, ‘vago’, ‘no sos diputado’”, relató Soto Bonilla.

De acuerdo con su versión, el conflicto escaló cuando el individuo sacó una pistola nueve milímetros de su vehículo y continuó lanzando amenazas.

"Uno de los que estaba conmigo comenzó a grabar, entonces el individuo me dijo: 'voy a reventarte', y yo me sentí agraviado y temí por mi vida", denunció el parlamentario.

Posteriormente, el diputado presentó una denuncia formal ante la DPI contra Matute, por amenazas de muerte.



Denuncia del supuesto agresor