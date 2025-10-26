Pablo Ramón Soto, diputado de Libre, denuncia supuestas amenazas de muerte en Tocoa

Pablo Ramón Soto Bonilla, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció el pasado sábado haber sido víctima de un supuesto atentado contra su vida, en Tocoa, Colón, luego de un altercado con un ciudadano identificado como Edgardo Matute.
Según la denuncia presentada ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Soto relató que viajaba desde Tegucigalpa hacia Tocoa para acompañar a Rixi Moncada, candidata presidencial de su partido, en una visita política.
El legislador explicó que, al llegar cerca de su vivienda (donde un conocido utiliza un corredor como punto de venta de carnes), se encontró con cuatro personas en el lugar.
“Llegué y saludé a las cuatro personas que estaban ahí. Llegué con los compañeros que me acompañaban de Tegucigalpa y empezó alguien a lanzar insultos de la nada, como ‘marihuanero’, ‘vago’, ‘no sos diputado’”, relató Soto Bonilla.
De acuerdo con su versión, el conflicto escaló cuando el individuo sacó una pistola nueve milímetros de su vehículo y continuó lanzando amenazas.
“Uno de los que estaba conmigo comenzó a grabar, entonces el individuo me dijo: ‘voy a reventarte’, y yo me sentí agraviado y temí por mi vida”, denunció el parlamentario.
Posteriormente, el diputado presentó una denuncia formal ante la DPI contra Matute, por amenazas de muerte.
Denuncia del supuesto agresor
Sin embargo, Edgardo Matute negó las acusaciones, asegurando que el legislador pretende “victimizarse”. “
El señor Soto se ha querido victimizar y quiere hacerme ver como que yo lo ataco. En la denuncia que pone en la DPI él miente. El video lo grabó su propio hijo”, sostuvo Matute.
El ciudadano afirmó que él se encontraba en el lugar comprando comida cuando Soto llegó. “Desde que llegó comenzó a ofenderme, vi que estaba tomado y lo ignoré. Cuando siguió ofendiéndome, reaccioné”, explicó.
Matute añadió que no portaba ningún arma y que las imágenes difundidas en redes sociales muestran que fue el diputado quien intentó agredirlo físicamente.
“En el video se puede ver que yo lo calmo y es él quien me incita a sacar un arma. Quizás los intimidé, pero no portaba arma. Es una forma de llamar la atención políticamente”, afirmó.
Asimismo, señaló que no pertenece a ningún partido político y que procederá legalmente por calumnias. “En el video que él mismo subió se ve que me tira un golpe y lo único que yo hice fue evitarlo. Ramón padece de ansiedad. Vamos a presentar una denuncia en base a calumnias”, agregó.
Parte del altercado quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa al diputado Pablo Ramón Soto Bonilla discutiendo con un ciudadano tras el intercambio de amenazas, en las afueras de su vivienda en Tocoa, Colón.