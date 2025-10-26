Salvador Nasralla cierra su gira internacional de campaña en Miami

Miami, Estados Unidos.

El ingeniero Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, concluyó el sábado 25 de octubre su gira internacional de campaña en Miami, Florida, acompañado de su esposa, la diputada Iroshka Elvir. El evento reunió a representantes de la diáspora hondureña, líderes religiosos, dirigentes del Distrito 19 (D-19) y miembros de pueblos originarios, quienes ondearon banderas rojas y blancas al ritmo del Himno Nacional y del Himno del Partido Liberal.

Durante su discurso, Nasralla reafirmó su compromiso con los hondureños en el exterior y anunció una serie de propuestas orientadas a fortalecer su vínculo con el país. Entre ellas, mencionó incentivos fiscales para la diáspora, programas de retorno con equidad, emprendimientos productivos y el fortalecimiento de los consulados para combatir la corrupción y mejorar la atención a los compatriotas en el extranjero.

Llamado a ejercer el sufragio en las elecciones generales

“Honduras no merece la situación actual. Somos un país rico, lleno de recursos, más grande que Bélgica y Holanda, con salida a dos mares y sol todo el año. Solo falta un gobernante con visión para que esas riquezas beneficien a los hondureños”, subrayó Nasralla. Asimismo, hizo un llamado a los votantes para que acudan temprano a las urnas el 30 de noviembre, vigilen el conteo de votos y defiendan su derecho ciudadano “con serenidad y firmeza”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Uno de los momentos más simbólicos del acto fue el saludo de Mirna Wood, representante de la comunidad miskita, quien habló en su lengua originaria y entregó a Nasralla una petición en defensa de los derechos y territorios de los pueblos indígenas. Nasralla recibió el documento y se comprometió a incluir la descentralización y el desarrollo local como ejes fundamentales de su eventual gobierno.

Iroshka Elvir hace invitación a las mujeres

Por su parte, la diputada Iroshka Elvir reafirmó su compromiso con las causas de las mujeres y la institucionalidad democrática, denunciando que “uno de cada tres lempiras se pierde en corrupción”. “El 30 de noviembre empezamos a construir patria. Llamo a las mujeres a ponerse al frente para defender la democracia. La próxima vez que Salvador visite Estados Unidos será como presidente de la República”, expresó con emoción.

Elvir anunció que, bajo un gobierno de Nasralla, se impulsará la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y se mantendrá la extradición como herramienta de justicia.

Nueva directiva de la diáspora en Miami