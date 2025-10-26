Empleo y educación, algunas de las propuestas de Salvador Nasralla

San Pedro Sula

Salvador Nasralla , aspirante presidencial del Partido Liberal , participó este jueves en un conversatorio organizado por la Universidad de San Pedro Sula (USAP) , previo a las elecciones generales de noviembre.

Sobre economía y generación de empleo, Nasralla expresó: "Para nosotros, la generación de empleo será fundamental. Y vamos a desarrollar la agricultura; es el eje que nosotros más hemos trabajado. Vamos a permitir que los actuales 20,000 expertos en agricultura que tiene Honduras y que están amontonados en Tegucigalpa, donde no hay tierra para sembrar, vayan a los 18 departamentos porque tenemos suficientes tierras para darles de comer a aproximadamente 90 millones de personas y ni siquiera podemos alimentarnos nosotros mismos porque no hay facilidades".

Sobre la necesidad de simplificación administrativa, gobierno electrónico, respondió: "Muchas personas emprendedoras no tienen oportunidad de empezar a generar empleo (...) a estas personas les exigen antes de empezar a operar permiso de esto y de lo otro. Yo les voy a permitir que empiecen a trabajar inmediatamente".

Respecto a su plan de gobierno: Economía abierta y estímulo a la inversión para generación de empleo: "Vamos a liberar el mercado de integración de energía. El gran problema que tiene Honduras y que impide, por ejemplo, que produzcamos más café y que impide también que podamos poner maquilas y empresas de manufactura, al activar el mercado de energía, vamos a poder producir, vamos a permitir que las empresas produzcan su propia energía y que las que estén instaladas en su propia colonia puedan alimentar, vender o regalar lo que quieran para que la gente tenga una energía más barata".

Salvador promete incentivos a las empresas extranjeras que generen empleo, con el objetivo de hacer al país más competitivo y atraer la inversión local en lugar de que se dirija a otros destinos fuera del país. También promete reducir el gobierno, para así obtener más disponibilidad de recursos. "Honduras debe ser un mercado competitivo internacional".

En respuesta a la pregunta: ¿Qué medidas implementaría usted para atraer la inversión y generar empleos formales y estables para la juventud hondureña? Salvador respondió: "Hay dos tipos de trabajo: el formal de ocho horas y el que los jóvenes quieren para ayudarse con ingresos, que es por hora. Vamos a controlar que eso no se convierta en una forma de despedir a la gente después de trabajar 4 horas durante ciertos periodos en Honduras, que los jóvenes van a poder estudiar y trabajar, por ejemplo, para la Semana Santa, para la Semana Morazánica y las navidades (...) A los 15 años uno ya está bien desarrollado para trabajar y hay jóvenes de 13, 14, 15, 16 y 17 que quieren trabajar, que quieren ocupar su tiempo en algo útil. Entonces, nosotros vamos a incentivar y trataremos de que el Congreso lo pase una ley como en Japón, que es una potencia, y se pueda trabajar a partir de los 15 años".

Nasralla también detalló que entre sus propuestas está promover una ley para que a los estudiantes recién graduados de la universidad se les dé trabajo, porque actualmente llegan a pedir trabajo y no les dan porque no tienen experiencia.

Respecto al deporte, el aspirante del Partido Liberal considera necesario que en todos los niveles educativos los estudiantes tengan acceso al deporte, por lo menos 4 o 5 disciplinas, entre ellas el futbol, basquetbol, voleibol y atletismo. "Hay mucha gente que practicando deportes se va a olvidar de ir a los vicios o meterse a una mara".

Nasralla agregó que entre sus otras propuestas está convertir la educación en algo obligatorio, pues hay personas que no tienen acceso al trabajo y al estudio porque no tienen cómo ir a la escuela, especialmente en el interior del país. "Es mi aspiración que las escuelas públicas mantenidas por el Estado tengan la misma calidad que las escuelas y universidades".

Siempre en el tema educativo, Salvador agregó que la Inteligencia Artificial será un eje transversal de todo su gobierno, que esto les permitirá ahorrar tiempo y permitirle a jóvenes que están estudiando poder utilizar sus conocimientos.

Respecto al tema de los emprendedores, Nasralla expuso que si el emprendedor necesita traer cosas del extranjero, se les permitirá exportar esos insumos, todo lo que se ocupe, para que puedan generar empleo en Honduras.

Relacionado con el tema de gobernabilidad, Nasralla dijo que los trabajos que se hagan en su gobierno serán por meritocracia, que se les dará trabajo a la gente en base a las capacidades que tengan". Vamos a modificar la ley de contratación del Estado".