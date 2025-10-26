Coronan a Génesis Gutiérrez, la reina juvenil de la Feria de Pueblo Nuevo, Petoa

Petoa, Santa Bárbara

Con apenas 14 años, Génesis Scarlet Gutiérrez Pineda fue coronada como la nueva reina juvenil de Pueblo Nuevo, durante una emotiva ceremonia celebrada la noche del sábado 25 de octubre, ante la presencia de numerosos vecinos y familiares.

El evento, realizado en el marco de las festividades locales, reunió a gran parte de la comunidad, que acompañó con entusiasmo la coronación.

Génesis sorprendió al público cuando el animador del evento le preguntó si quería dirigir unas palabras, a lo que respondió con seguridad que “sí”.

“En primer lugar quiero agradecerle a Dios y a todas las personas por darme la oportunidad de poder representar a mi querido Pueblo Nuevo”, expresó con gran soltura la jovencita.

“Ser la reina me llena de orgullo el corazón. Se lo dedico a mi mamá y familia. Espero disfruten esta feria que con mucho amor se les ha preparado”, agregó mientras era ovacionada por los presentes.

La nueva reina juvenil cursa el octavo grado en el Instituto Emanuel y es hija de Wilmer Gutiérrez.