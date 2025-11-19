Abogados, docentes y un exárbitro buscan un curul en el Congreso Nacional

El departamento de Santa Bárbara tiene nueve curules en el Congreso Nacional. Actualmente, siete buscan la reelección, entre ellos Mario Pérez (Partido Nacional) y Luz Angélica Smtih (Libre). El exárbitro Beningo Pineda busca un curul por primera vez con el Partido Liberal.
Los cinco partidos políticos en contienda están participando para una diputación del departamento de Santa Bárbara en el Congreso Nacional. Son 45 aspirantes.
Los candidatos del Partido Democracia Cristiana son: Donal Reyes Santos, Liliam Orellana Briones, Elmes Enamorado Murillo, Dina Rogel Guardado, Donaldo Pineda Castellanos, Mayra Bardales Peña, Elvis Mejía Muñoz, Ángela Castellanos Tróchez y Benigno Castellanos.
Enn Libertad y Refundación destacan Edgardo Casaña, Luz Angélica Smith Mejía, Sergio Castellanos, Cristian de Jesús Hernández, Juan Lanza, Eunice Ramírez Mejía, Ángel Reyes Aguilar, Germán Altamirano Díaz y Aylin Tejada Hernández.
Edgardo Casaña, segundo vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Educación, figura en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que identifica a personas vinculadas con actos de corrupción o con el socavamiento de la democracia.
El diputado Germán Oswaldo Altamirano ocupa la casilla 17. En 2022, Altamirano fue uno de los 18 diputados de Libre expulsados del partido por apoyar la postura de Jorge Cálix.
Con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata participan Gledis García, María Mejía Vallecillo, Julio Nolasco, Gloria Hernández Rodrguez y Mainor Tróchez, Alma García, Nelson Castellanos, Narcisa Caballero Ramírez y José Martínez Perdomo.
En el Partido Liberal buscan ser diputados Ramón Enamorado Rodríguez, José Rolando Sabillón, Sandra Mancia Fajardo, Nixon Leiva Rápalo, José Benigno Pineda Fernández, Pablo Bardales Pineda, Teodolinda Anderson Mejía, Emilson Borjas Pineda y Jorge Adali Paredes Dubón.
José Benigno Pineda Fernández es un exárbitro de fútbol de la Liga Nacional, ocupa la casilla 32 y salió electo por el extinto movimiento Juntos por el Cambio de Jorge Cálix.
El abogado José Rolando Sabillón Muñoz ocupa la casilla 29 y también salió electo por el extinto movimiento Juntos por el Cambio de Jorge Cálix.
Mario Reyes Mejía, Mario Pérez López, Marcos Paz Sabillón, María Sandres, Mirian Villanueva, Héctor Danilo Perdomo Paz, Carmen Hernández Leiva, Kellyn Enamorado Chávez y Kristo Mejía Flores son los candidatos a diputados en Santa Bárbara por el Partido Nacional.
El diputado Marcos Paz Sabillón, conocido como “Markito”, ocupa la casilla 39 y resultó electo para las generales con el movimiento Papi a la Orden, liderado por el candidato NasryAsfura.
El abogado Mario Alonso Pérez López aspira a un cuarto período como diputado, respaldado por el movimiento de Nasry Asfura.