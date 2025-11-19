CNE acelera configuración de 2,050 kits satelitales para elecciones

El cruce de datos más reciente del CNE establece que, de los 1,783 centros de votación, 633 no tienen energía eléctrica ni señal y 1,150 carecen únicamente de señal. Los departamentos con más problemas son Olancho, con 212 centros afectados; le siguen Santa Bárbara (193), Lempira (162) y Yoro (156).La cabecera departamental de Yoro es el municipio con más centros con fallas, sumando 41. En Gracias a Dios, los 37 centros educativos no cuentan ni con energía eléctrica ni con internet, mientras que en Islas de la Bahía no se reportan fallas.Este equipo buscó el contrato de adjudicación en los portales de transparencia del CNE y en Honducompras, pero no se encontró.Según una fuente del ente electoral, las autoridades no están publicando toda la información relativa a estos procesos.La <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/cossette-lopez-declarara-mp-denuncia-marlon-ochoa-LK28226937" target="_blank">consejera Cossette López</a> confirmó un retraso aproximado de 20 días, porque “la empresa de conectividad fue afectada por un cambio de cronograma que yo misma denuncié que fue provocado”.Añadió que entre la emisión del informe y la adjudicación transcurrieron tres semanas.