CNE acelera configuración de 2,050 kits satelitales para elecciones

Tegucigalpa, Honduras

Por el retraso en la adjudicación de los sistemas satelitales, la empresa responsable trabaja a toda prisa para garantizar la transmisión de resultados desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ubicadas en zonas sin internet. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene identificados 1,783 centros de votación, que equivalen a 3,058 JRV, donde no hay acceso a internet y, en algunos casos, tampoco energía eléctrica. La conectividad es esencial para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) una vez cerradas las urnas. La Unidad de Datos de LA PRENSA Premium comprobó que en estos centros están habilitados para votar 835,240 ciudadanos; es decir, el 12.8% de los 6.5 millones de hondureños aptos para ejercer el sufragio. En total, 268 municipios de 17 departamentos tienen problemas de conectividad; el único sin reportes es Islas de la Bahía. Las autoridades tenían previsto adjudicar el contrato para la adquisición de kits satelitales, servicio de internet satelital, servicios de integración y routers para elecciones generales 2025 en los primeros días de septiembre. Sin embargo, tras los retrasos en el cronograma, fue hasta el 26 de octubre que los tres consejeros del CNE lograron un acuerdo para contratar al consorcio Reytel-Ufinet, responsable del servicio de conectividad satelital por un costo superior a 64.6 millones de lempiras, sin incluir impuestos.

Lugares

El cruce de datos más reciente del CNE establece que, de los 1,783 centros de votación, 633 no tienen energía eléctrica ni señal y 1,150 carecen únicamente de señal. Los departamentos con más problemas son Olancho, con 212 centros afectados; le siguen Santa Bárbara (193), Lempira (162) y Yoro (156). La cabecera departamental de Yoro es el municipio con más centros con fallas, sumando 41. En Gracias a Dios, los 37 centros educativos no cuentan ni con energía eléctrica ni con internet, mientras que en Islas de la Bahía no se reportan fallas. Este equipo buscó el contrato de adjudicación en los portales de transparencia del CNE y en Honducompras, pero no se encontró. Según una fuente del ente electoral, las autoridades no están publicando toda la información relativa a estos procesos. La consejera Cossette López confirmó un retraso aproximado de 20 días, porque “la empresa de conectividad fue afectada por un cambio de cronograma que yo misma denuncié que fue provocado”. Añadió que entre la emisión del informe y la adjudicación transcurrieron tres semanas.

Los kits

El suministro adjudicado comprende 2,050 kits de antenas satelitales Starlink Enterprise o su equivalente. De ellos, 250 se utilizarán para capacitación y contingencias previas a las elecciones, y los restantes 1,800 para el despliegue del día de los comicios. El CNE había programado recibir la primera entrega a más tardar el 30 de septiembre de 2025, y la totalidad para el 31 de octubre de 2025, con el fin de iniciar actividades críticas como la preconfiguración, simulacros y soporte técnico, que culminan el 5 de diciembre de 2025. Sin embargo, las diferencias entre magistrados y las presiones del consejero de Libre, Marlon Ochoa, impidieron completar los procesos a tiempo, extendiéndose hasta el 26 de octubre. Expertos explicaron que la empresa debía entregar 250 antenas el día siguiente de la adjudicación y el resto a más tardar el jueves 20, cuando se inicia la distribución del material electoral. “El problema es que nadie tiene esas antenas en inventario para entregar al día siguiente de la adjudicación, el espacio es muy corto para asegurar ese tiempo de entrega”, afirmó la fuente. Aun así, la consejera López aseguró que el CNE ya tiene en su poder las 2,050 antenas, que fueron sometidas a pruebas durante el fin de semana anterior y actualmente están en proceso de configuración. Detalló que la empresa se comprometió a entregar 400 equipos diarios configurados, que deben incluirse en las maletas electorales.

Cronograma electoral