Cossette López declarará ante el MP por denuncia contra Marlon Ochoa

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), rendirá su declaración ante la Fiscalía de Protección a la Mujer luego de que presentara una denuncia por violencia de género contra el consejero Marlon Ochoa.
Su abogado, Dagoberto Aspra, confirmó que el Ministerio Público admitió la denuncia y asignó a un agente para iniciar las diligencias.
“El caso fue admitido por violencia de género en contra del señor Marlon Ochoa, en perjuicio de la consejera Cossette López”, expresó.
Aspra detalló que la comparecencia de López ya fue programada. “Coordinamos para que la consejera pueda recibir su declaración como ofendida y se vaya agotando todo el autorrequerimiento de investigación que fue ordenado por la fiscal asignada al caso”, indicó.
El abogado explicó que esta diligencia marca el inicio formal del proceso.
“Va a haber un agotamiento de una investigación en sede administrativa. Dentro del Ministerio Público hay un autorrequerimiento de investigación que desconocemos qué tan extenso puede ser, porque hay varias situaciones en una cronología de hechos imputados en la denuncia”, señaló.
Reiteró que esperan que la investigación avance conforme al procedimiento.
“Ese es el inicio de un proceso que esperamos culmine en un requerimiento fiscal en contra del señor Marlon Ochoa por delito de violencia de género”, agregó.
Aspra sostuvo que la denuncia fue presentada “por todos los vejámenes y el maltrato que ha sufrido la consejera Cossette López”. Además, recordó que la normativa nacional e internacional ofrece protección especial para las mujeres víctimas de violencia.
“La mujer goza de una protección especial por tratados internacionales y por leyes especiales de Honduras. La Fiscalía ya admitió la denuncia e inició la investigación”, afirmó.