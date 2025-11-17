Cossette López declarará ante el MP por denuncia contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), rendirá su declaración ante la Fiscalía de Protección a la Mujer luego de que presentara una denuncia por violencia de género contra el consejero Marlon Ochoa. Su abogado, Dagoberto Aspra, confirmó que el Ministerio Público admitió la denuncia y asignó a un agente para iniciar las diligencias.

"El caso fue admitido por violencia de género en contra del señor Marlon Ochoa, en perjuicio de la consejera Cossette López", expresó. Aspra detalló que la comparecencia de López ya fue programada. "Coordinamos para que la consejera pueda recibir su declaración como ofendida y se vaya agotando todo el autorrequerimiento de investigación que fue ordenado por la fiscal asignada al caso", indicó. El abogado explicó que esta diligencia marca el inicio formal del proceso.