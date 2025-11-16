Pepe Lobo insta a votar sin miedo el 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.

En su pronunciamiento, Lobo Sosa instó a los ciudadanos a acudir a las urnas , proteger su sufragio y mantenerse vigilantes durante el proceso.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2014, hizo un llamado a la población hondureña a respetar los resultados electorales y ejercer su derecho al voto sin temor el próximo 30 de noviembre .

“Compatriotas, hombres y mujeres, hondureños y hondureñas todos, estamos a pocos días de las elecciones generales, 30 de noviembre. Yo le pido a todo mi pueblo, a todo el pueblo hondureño, que salgan a votar”, expresó.

Asimismo, el exmandatario afirmó que el desempeño del actual gobierno y el de la administración no puede continuar en las condiciones actuales, al considerar que ha castigado a la población hondureña y que "quienes antes eran pobres ahora lo son aún más".

Pidió además a la oposición garantizar la transparencia del proceso electoral y vigilar los resultados de las urnas sin temor ni intimidación.

Según expresó, el oficialismo buscaría generar miedo en la población, señalando como ejemplo las actuaciones de Cossette López en el Consejo Nacional Electoral y las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral, las cuales, a su criterio, reflejarían intentos de presión y amedrentamiento.

También se refirió al uso de encuestas en el ambiente electoral, indicando que el gobierno presume tener ventaja basándose en mediciones que solo reflejan un momento específico, mientras que, según él, el sentir diario de la ciudadanía mostraría un rechazo generalizado hacia las actuales autoridades.

Lobo Sosa insistió en que el voto es el mecanismo legítimo para expresar el descontento y afirmó que la indiferencia solo contribuye a perpetuar la situación actual, a la que calificó como el "peor gobierno que ha visto en su vida".

En relación con los señalamientos de fraude, sostuvo que las denuncias anticipadas del oficialismo serían una forma de prepararse ante una posible derrota.

Aseguró que la oposición no tendría interés en manipular los resultados si se siente ganadora y que, en su opinión, el único actor con capacidad de intentar un fraude sería el gobierno, aunque consideró que no logrará hacerlo. Subrayó que el poder reside en el pueblo y que este lo demostrará el 30 de noviembre.