Ola de críticas a Lucky Medina por comentarios misóginos contra opositoras

Tegucigalpa.

Medina expresó en sus redes sociales: “Díganle a las 10 familias, a los 25 grupos económicos, a Yesenia, a la cúpula mafiosa del bipartidismo, a Cossette (López) —con todo y sus implantes de silicona—, que los vamos a derrotar”.

Las declaraciones del jefe de campaña de Rixi Moncada , Lucky Medina , provocaron una fuerte ola de cuestionamientos por el carácter abiertamente misógino, ofensivo y degradante de su mensaje contra mujeres, particularmente de la oposición.

La mención directa a mujeres opositoras mediante ataques a la apariencia física fue calificada por diversos sectores como un ejemplo de violencia política de género, contrario al debate democrático y al respeto debido entre actores públicos.

Díganle a las 10 familias, a los 25 grupos económicos, a Yesenia, a la cúpula mafiosa del bipartidismo, a Cossette -con todo y sus implantes de silicona-, que los vamos a derrotar. #NoVolverán ✊🏼🌸 pic.twitter.com/UOhgLMlIog

La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, respondió: “Se le salió lo mamarracho al ministro de Ambiente del gobierno de Xiomara Castro y flamante coordinador de campaña de Rixi Moncada, que hoy decidió arremeter contra una mujer como si la miseria política fuera parte de su uniforme oficial.”

Mejía agregó que “Honduras ya se cansó de tanto ‘ombre’ sin H... y también de las mujeres que aplauden o callan ante estos ataques misóginos”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Y profundizó: “El ‘ombre’. Sí, sin H, porque la perdió junto con la coherencia, la decencia y un par de neuronas que quedaron botadas en el camino.”

La aspirante concluyó que “aquí no se gana con bajezas, se gana con votos, con principios y con un país entero que ya se cansó de tanto ‘ombre’ sin H”.

La diputada nacionalista Merary Díaz también condenó el tono del mensaje. “Se le salió la saya al coordinador de campaña de la perdedora Rixi Moncada. Planifiquen todo el sabotaje que quieran... igual este 30 de noviembre el pueblo los va a derrotar rotundamente en las urnas.”

En el ámbito gremial, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, calificó como preocupante el nivel de hostilidad en el discurso.

“Deplorable lenguaje de odio de un jefe de campaña de la candidata del oficialismo. Lucky ‘el afortunado’ muestra un alto nivel de desesperación. ”Organizaciones civiles y religiosas han reiterado que ataques basados en el cuerpo, la edad o la feminidad constituyen violencia política de género, un fenómeno que limita la participación de mujeres en espacios públicos y que está expresamente condenado en estándares internacionales.